Pepe Aguilar deja un mensaje de despedida para Yeison Jiménez en sus redes sociales

Aunque Yeison Jiménez era un cantante colombiano, era muy reconocido en México, puesto que se destacaba por interpretar el género ranchero, un estilo que adoptó puesto que sus padres lo escuchaban constantemente, siendo una influencia importante dentro de su carrera.

Recientemente, el reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar, en sus redes sociales, dejó un mensaje de despedida para el artista, lamentando los hechos que provocaron su repentina e inesperada muerte.

¿Qué comentó Pepe Aguilar al respecto?

Aunque el mensaje de despedida que dejó Pepe Aguilar es corto, nos deja en claro que entre ellos hubo cierta amistad; no olvidemos que se ha dado a conocer que el cantante colombiano había hecho una colaboración con Ángela Aguilar, proyecto que pudo haber generado cierta convivencia.

En las redes sociales de Pepe, específicamente en su historia de Instagram, vemos que subió una imagen que va acompañada de la canción “Aventurero” de Yeison Jiménez, con el mensaje que dice lo siguiente: “Hasta siempre, querido amigo. Descansa en paz”.

Siendo una forma en la que lamenta los hechos del artista, quien llevaba una carrera en ascenso a sus 34 años, logrando posicionar su nombre en el mundo de la farándula y obteniendo notoriedad no solo en Colombia.

¿Qué otros cantantes han dejado su mensaje de despedida?

Pepe Aguilar dejó su desgarrador mensaje de despedida, pero no fue la única celebridad mexicana que lo hizo, puesto que varias personalidades han dejado sus condolencias a la familia de Yeison Jiménez. Dentro de los nombres se resaltan los siguientes:

Eduin Cas

Natalia Jiménez

Carlos Rivera

Alfredo Olivas

Luis Ángel “El Flaco”

Muchos de ellos dejaron publicaciones sobre los hechos en redes sociales , lamentando lo sucedido y enviando todo su pésame a los familiares. Pero Alfredo Olivas, junto a Luis Ángel “El Flaco”, en un palenque, se encargaron de dedicar una melodía al artista. Hasta el momento, las investigaciones sobre el accidente que causó su muerte continúan, donde las autoridades averiguar qué fue lo que ocurrió en la aeronave.