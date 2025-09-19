Muere famosa youtuber debido a una grave enfermedad, ¿de quién se trata?

El pasado 17 de septiembre las redes sociales comenzaron a teñirse de luto luego de que se confirmara la muerte de una reconocida youtuber. Se trata de Tayta Games, quien tenía 21 años de edad y estaba luchando contra un cáncer.

La muerte de la creadora de contenido se produjo en el marco de un mes en donde, al igual que agosto, las noticias similares han sacudido al mundo del cine, la televisión y las redes sociales. Los seguidores de Tayta Games están mostrando su dolor en las plataformas y compartiendo parte del trabajo de la joven.

¿Quién confirmó la muerte de Tayta Games?

La triste noticia sobre la muerte de Tayta Games fue confirmada en la red social Facebook. El encargado de dar a conocer su triste final fue el padre de la youtuber, quien se mostró totalmente entristecido por lo acontecido.

“No puedo creer que perdí a mi hija”, fue una de las frases que el padre de Tayta Games compartió en sus redes tras anunciar el deceso de su hija. El hombre se encargó de precisar los motivos de la muerte.

¿Qué enfermedad padecía la youtuber Tayta Games?

De acuerdo con lo que se sabía de Tayta Games, la joven padecía cáncer de colon pero en el último tiempo su estado de salud se complicó y derivó en su muerte. “Mi hija mayor falleció esta mañana. Su cáncer de colon se había extendido al hígado”, sentenció el padre de la creadora de contenido.

Tayta Games estaba luchando contra esta grave enfermedad que finalmente le causó la muerte. La joven era muy popular e redes sociales como TikTok y YouTube y su contenido estaba enfocado en el mundo de los videojuegos.

Los seguidores de la youtuber han inundado las plataformas digitales con mensajes de dolor por su muerte y están replicando parte del trabajo realizado por Tayta Games. El pasado 21 de agosto, la joven había compartido su último video con su vasto fandom.