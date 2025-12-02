Triste muerte de un famoso cantante de 26 años: esto se sabe sobre su inesperado deceso

La noticia del inesperado fallecimiento de un famoso cantante de apenas 26 años generó conmoción entre sus seguidores y dentro del medio artístico. Aunque aún se manejan pocos detalles, ya se han dado a conocer los primeros datos confirmados sobre su muerte y las reacciones que ha provocado esta triste pérdida.

Se trata del rapero estadounidense Poorstacy, quien se encontraba en un hotel de Boca Raton, en Florida, donde estuvo alojado durante aproximadamente diez días junto a una mujer y un menor. Según explicaron las autoridades del condado de Palm Beach, el artista sufrió un "episodio médico de urgencia" y fue trasladado a un hospital local.

¿De qué murió el cantante Poorstacy?

El hecho sucedió el pasado 29 de noviembre y, aunque los médicos no dieron a conocer la causa exacta de su deceso, la revista TMZ informó que están circulando rumores que apuntan hacia el suicidio.

¿Quién fue Poorstacy y cómo se hizo famoso?

El rapero, cuyo nombre real fue Carlito Junior Milfort, era conocido en la escena emo-rap, e hizo varias colaboraciones con Travis Barker, baterista de la banda Blink 182 y marido de Kourtney Kardashian, que le dieron mucha visibilidad en el último tiempo.

Entre los trabajos conjuntos están las canciones 'Nothing Left', 'Hills Have Eyes' y 'Choose Life', que fue incluida en el disco The Breakfast Club y logró una gran repercusión.

Uno de los primeros en despedir al artista fue el propio Barker, quien en su cuenta de Instagram publicó un video donde se ve a ambos músicos juntos grabando un tema y otro en el escenario. En el pie de foto, escribió junto a un emoji de corazón roto: "Descansa en paz, nunca te olvidaremos".

La industria musical despide a Poorstacy

La noticia de la muerte de Poorstacy ha generado conmoción entre fanáticos, colegas y la industria musical, muchos de los cuales han expresado su dolor y condolencias en redes sociales. Entre ellos se encuentran artistas como: Lil Playah, Fame on Fire, Kayzo y también Oli Sykes, líder de Bring Me the Horizon, con quien colaboró en el tema' Knife party'.

Uno de sus grandes amigos, el rapero Iann Dior, compartió imágenes de ambos con sus seguidores en Instagram, con un pie de foto que dice: "No sé ni por dónde empezar... fuiste el primer hermano que conocí cuando llegué a Los Ángeles. Lo hicimos todo juntos. Siempre me defendiste cuando nadie más lo hacía, incluso si no lo requería. Peleábamos como hermanos todo el tiempo, pero al final hemos pasado juntos los momentos más difíciles y los más felices, recuerdos que atesoraré para siempre. Lo siento mucho, no debería haber terminado así... No te merecías esto. Descansa en el paraíso, hermano mío".