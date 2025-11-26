Revelan nuevos detalles tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

La noticia sobre la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, ha generado conmoción y múltiples reacciones en redes y medios. Con el paso de las horas, comenzaron a surgir nuevos detalles que buscan esclarecer lo ocurrido y aportar contexto a un caso que mantiene a muchos atentos. Entre declaraciones de allegados, reportes preliminares y versiones que continúan desarrollándose, la situación sigue en constante actualización.

La reconocida actriz de doblaje falleció este lunes 24 de noviembre a sus 65 años a causa de un infarto provocado por un golpe en la cabeza, en una casa de asistencia donde, según trascendió, residía aproximadamente hace un año. Este martes, Jaqueline Martínez, la experta en espectáculos conocida como "Chamonic", reveló que la familia recibió las cenizas de la difunta, luego de ser cremada.

"Ellos tomaron la decisión de que fuera cremada y velarla en privado solo con los familiares, entre los que se encontraban Aislinn Derbez y sus hermanas Michel y Chiara, y su padrastro. Esto se llevó a cabo rumbo a la zona de Satélite para evitar a la prensa", explicó la comunicadora.

Así vivió Gabriela Michel sus últimos días

Desde el programa de Sale el Sol, la periodista Ana María Alvarado compartió con el público cómo fueron los últimos días de Gabriela Michel, con algunos detalles que muchos seguidores desconocían al respecto.

Según relató, la madre de Aislinn Derbez se encontraba desde hacía tiempo en una casa de asistencia, lugar en donde recibió atención médica y alimentación durante al menos el último año. La reconocida actriz de doblaje contaba con el apoyo de su hija, en especial después del divorcio con Jorge Alberto Aguilera.

Además, mencionó que el día anterior a su fallecimiento, Gabriela estaba bien y las autoridades del sitio explicaron que había salido a caminar sin problema. Por otra parte, dijeron que había comprado una computadora para empezar a tomar clases y cursos.