Misterio por la muerte de Gina Lima: esto fue lo que encontró la policía en el lugar en donde la encontraron

La muerte de la actriz Gina Lima , creadora de contenido para adultos, se volvió aún más inquietante tras la aparición sin vida de su exnovio, Iván Cezar Ronquillo, apenas días después. Dos fallecimientos, un mismo departamento y muchas preguntas sin respuesta.

La policía reveló lo que encontró cuando atendió el reporte por la muerte de la joven: marihuana, medicamentos y varios objetos fuera de lugar, un escenario que levantó sospechas desde el primer momento. Con esto, las autoridades abrieron la investigación formal y esperan los resultados toxicológicos que podrían aclarar qué ocurrió realmente.

(ESPECIAL) ¿Gina Lima y su exnovio fueron asesinados?

Gina, de 23 años, fue hallada sin vida por su pareja, quien incluso grabó y publicó un video mostrando cómo encontró el cuerpo. Ese mismo joven apareció muerto días después en las escaleras del edificio. La policía apunta al suicidio como causa preliminar, ya que el hombre había recibido duras críticas y acusaciones por la muerte de su novia, aunque nunca fue señalado como sospechoso.

Qué se ve en el video filtrado de la muerte de Gina Lima

El video de la muerte de Gina Lima, compartido en el perfil de Facebook de Cezar Ronquillo, muestra al joven entrando a la habitación, rompiendo en llanto y enfocando parte del cuerpo de la actriz. El material causó rechazo en redes sociales, donde muchos cuestionaron la decisión de grabarlo y difundirlo, mientras otros enviaron mensajes de despedida por el trágico suceso.

De qué murió Gina Lima

Aún no existe una causa oficial de muerte. De manera preliminar, se sabe que la actriz tenía lesiones externas no mortales, congestión cardiaca y líquido en los pulmones, según reportes de TMZ y People. El informe del forense será clave para esclarecer el caso.

(ESPECIAL/Facebook) El ex novio de Gina Lima también murió días después.

¿Quién era Gina Lima?

Gina Lima era una joven actriz originaria de Filipinas que comenzaba a ganar notoriedad en la industria para adultos. Vivía en Bayudan y se mudó a Quezon City en busca de mejores oportunidades. Con el tiempo construyó una sólida comunidad de seguidores en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.