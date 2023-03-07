  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Piqué y Clara Chía se hablan en diminutivo y hasta tienen un apodo.

Un comensal contó a la prensa española lo que escuchó mientras cenaba muy cerca de los enamorados.

Por: TV Azteca

Gerard Piqué (3).jpg
Piqué (14).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (12).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (2).jpg
Shakira (2).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (5).jpg
Gerard Piqué (6).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Gerard Piqué (16).jpg
Gerard Piqué (10).jpg
Gerard Piqué (8).jpg
Gerard Piqué (13).jpg
Gerard Piqué (17).jpg
Gerard Piqué (18).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (12).jpg
Gerard Piqué (11).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (19).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
/
Gerard Piqué (3).jpg
Piqué (14).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (12).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (2).jpg
Shakira (2).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (5).jpg
Gerard Piqué (6).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Gerard Piqué (16).jpg
Gerard Piqué (10).jpg
Gerard Piqué (8).jpg
Gerard Piqué (13).jpg
Gerard Piqué (17).jpg
Gerard Piqué (18).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (12).jpg
Gerard Piqué (11).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (19).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Gerard Piqué (3).jpg
Piqué (14).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (12).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (2).jpg
Shakira (2).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (5).jpg
Gerard Piqué (6).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Gerard Piqué (16).jpg
Gerard Piqué (10).jpg
Gerard Piqué (8).jpg
Gerard Piqué (13).jpg
Gerard Piqué (17).jpg
Gerard Piqué (18).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (12).jpg
Gerard Piqué (11).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (19).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado