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FOTOS | El radical cambio físico de Eduin Caz y Grupo Firme.

¡Sí se puede! A través de sus redes sociales, integrantes de Grupo Firme compartieron su transformación física. Te compartimos las imágenes.

Por: TV Azteca

Grupo Firme premios de la radio.jpg
Grupo Firme ya superame.jpg
Grupo Firme reconocimiento .jpg
Grupo Firme junto a Maluma.jpg
Grupo Firme bandera de México.jpg
Grupo Firme llenando escenarios.jpg
Grupo Firme con Balvin .jpg
Grupo Firme duo .jpg
Grupo Firme premio.jpg
Grupo Firme con Karol G.jpg
Grupo Firme en concierto.jpg
Grupo Firme terminando concierto.jpg
Grupo Firme en Estados Unidos.jpg
Grupo Firme cantando con Maluma.jpg
Grupo Firme con lentes .jpg
Grupo Firme con Maluma.jpg
Grupo Firme de rojo.jpg
Grupo Firme selfie.jpg
Grupo Firme representando a México en Coachella.jpg
Grupo Firme triunfando en Coachella.jpg
Selfie del antes y después.jpg
Eduin Caz Coachella.jpg
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antes y después .jpg
Antes del reto.jpg
Eduin caz después.jpg
Eduin Caz antes.jpg
Dieta de los de Grupo Firme.jpg
El antes y después de Grupo Firme.jpg
Grupo Firme Gym.jpg
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Grupo Firme representando a México en Coachella.jpg
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