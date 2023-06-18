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FOTOS | Hijo de Camilo Sesto habla a corazón abierto de su transición a mujer.

Camilo Blanes Ornelas inició su transición de hombre a mujer a inicios de este 2023. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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