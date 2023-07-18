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FOTOS | Hijos de Shakira y Piqué tendrían un apodo para Clara Chía

Milan y Sasha no llaman a Clara Chía “la novia de papá", sino que le han puesto un sobrenombre. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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