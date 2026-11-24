Prepárate para una noche con una Luna llena resplandeciente, ya que este martes 24 de noviembre todo se iluminara gracias a la también conocida Luna de Perla y puedes aprovecharla para hacer alguno de estos 3 rituales que recomiendan los expertos en ceremonias espirituales para atraer ya sea el amor, dinero, éxito, abundancia, dinero y mucho más. La Luna llena es un gran momento para hacer rituales debido a que refleja un cambio, una transición y un cierre de ciclo, por ello te recomendamos estos: Ritual de canela con azúcar, de intenciones y el de la vela dorada.

Rituales para atraer el amor, abundancia y dinero en la Luna llena

Ritual de canela y azúcar

Si quieres cerrar este año con todo lo que habría frenado tu crecimiento económico, amoroso, laboral o de relaciones esta noche es la oportunidad para cerrar esta etapa y realizar un ritual para atraer prosperidad, abrir caminos y recibir nuevas oportunidades. Lo mejor es que solo necesitas de dos ingredientes que puedes conseguir en tu alacena, azúcar. Ambos productos se utilizan tradicionalmente en prácticas simbólicas relacionadas con la abundancia y la dulzura de la vida.

Ingredientes:

1 cucharada de canela en polvo

1 cucharada de azúcar

1 recipiente pequeño

1 vela amarilla o dorada

una hoja de papel y un lápiz

Cómo hacer el ritual:

Coloca la canela y el azúcar en el recipiente y mézclalas mientras piensas en las oportunidades que deseas atraer.

En la hoja escribe tres intenciones relacionadas con el dinero, el trabajo, los proyectos o la estabilidad económica.

Enciende la vela amarilla o dorada en un lugar seguro y coloca el recipiente a un lado.

Repite tres veces: “La abundancia llega a mi vida, mis caminos se abren y recibo nuevas oportunidades con gratitud. Que nunca falten la prosperidad, el trabajo y el bienestar en mi hogar”.

Agradece por lo que tienes y guarda tus intenciones en un lugar especial.

Ritual para atraer el amor y fortalecer las relaciones

Si buscas fortalecer tu amor propio, mejorar una relación o abrirte a un vínculo sentimental saludable, puedes realizar este sencillo ritual

Materiales:

Una vela rosa.

Una hoja de papel.

Un poco de perfume.

Pétalos de rosas.

¿Cómo hacerlo?

Escribe cómo deseas sentirte en una relación y qué cualidades buscas en una persona. Si ya tienes pareja, puedes anotar aquello que quieres fortalecer en el vínculo. Coloca los pétalos alrededor del papel y dedica unos minutos a visualizar relaciones basadas en el respeto, la confianza y el cariño. Finalmente repite la siguiente frase: “Merezco un amor sano, recíproco y lleno de tranquilidad”.

Ritual para cerrar ciclos y alejar las malas energías

La Luna llena también se relaciona simbólicamente con los cierres, la transformación y la oportunidad de dejar atrás situaciones que generan preocupación o tristeza.

Materiales:

Una hoja de papel

Un lápiz

Un recipiente

Una vela blanca

¿Cómo hacerlo?

Escribe todo aquello que deseas dejar atrás: miedos, inseguridades, pensamientos negativos, resentimientos o situaciones que ya no te hacen bien. Lee lo que anotaste y después rompe el papel en pequeños pedazos para representar que estás lista para comenzar una nueva etapa.

Mientras lo haces, repite: “Suelto lo que ya no me hace bien y recibo con tranquilidad todo lo bueno que está por llegar”.