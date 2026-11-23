Algunos horóscopos vienen a advertir complicaciones en el ambiente laboral y discrepancias con personas este martes; lo mejor es que los siguientes signos tomen sus precauciones: Tauro, Géminis, Leo y Capricornio. Recuerda que, para que estés preparado, Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este martes 24 de noviembre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, martes 24 de noviembre?

Podría ser un buen día; si necesitas algo de dinero, podrías descubrir que hay algo de dinero escondido en algún lugar o incluso encontrar que tienes saldo a favor en un servicio. Si se trata de un saldo, revisa de inmediato cómo recuperarlo o cómo asegurarte de que se use ese dinero.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, martes 24 de noviembre?

Llevas tiempo preparándote para eso tan especial, y alguien lo aprovechará para burlarse de ti. Es muy probable que quieras mostrarle las cosas nada más para cerrar bocas, o presumir ciertos éxitos para que les duela. Sin embargo, no es una buena idea; sigue trabajando y que los resultados hablen eventualmente de lo mucho que te esforzaste para obtener muy buenos resultados.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, martes 24 de noviembre?

En los últimos días sientes que la gente no quiere salir contigo y que nadie te confirma la fecha ni la hora de la última salida que se está organizando. Toma en cuenta que últimamente te pones a cambiar las horas y todo. Y esto no solo está pasando en tu vida personal; en la chamba también puede que te esté pasando igual: empiezas algo y te vas a otra cosa y no terminas. Debes concentrarte y acabar primero lo más importante; pon orden y comprométete.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, martes 24 de noviembre?

Si eres un Cáncer con pareja, una noticia podría quitarles de encima el peso de esa discusión que han venido arrastrando desde hace ya varias semanas. Puede que finalmente se resuelva ese favor que los obligaba a tratar de arrastrar a personas para que opinaran y formaran parte de su discusión. Puede que haya llegado finalmente el momento de decir adiós a esa relación aunque no quieras, pero recuerda que, aunque sea difícil, a veces hay que tomar decisiones difíciles para estar bien.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, martes 24 de noviembre?

Aguas en el trabajo, podrían pedirte que trabajes en algo donde todos tienen una visión diferente del resultado. Da chance a que las personas observen los avances y vean esos detalles que podrían habérsete escapado. Da espacio a que te expliquen cómo lo resolverían y analízalo. Buscar apoyo en los demás no solo hará que todo sea más fácil y afable, y cumple el objetivo.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, martes 24 de noviembre?

No has estado siendo justo con algunas de tus amistades y poco a poco comenzará a ser evidente a quiénes les das todo tu tiempo y a quiénes les inventas excusas para no verles o no escribirles. Sabes lo mucho que quieres a cada uno de tus amigos, así que mejor date el tiempo para ayudarles con lo que se les ofrezca para que no sientan que les estás dando la espalda.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, martes 24 de noviembre?

En los últimos días has estado permitiendo que las personas tomen decisiones por ti con frases como “hagan lo que quieran”. Los planes podrían estarse armando y tú ya podrías estar rezando que no ocurra nada. Ahora que se te revele qué es lo que harás, no dudes en poner sobre la mesa por qué se te complica, junto a una solución para que sea más barato y cómodo para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, martes 24 de noviembre?

Se podría venir un pleito familiar por algo que una persona quiere regalar o tirar, mientras otra daba por hecho que se lo iba a quedar. Puede parecer algo insignificante, pero debes tener cuidado con cómo manejas el tema. Averigua lo que la persona quiere decir, por qué le molesta y, si tienes una opinión, no te aguantes y dila. No dudes en expresar lo que sientes sin olvidar tener empatía por las otras personas.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, martes 24 de noviembre?

Ten cuidado con las personas que no conoces, pero se acercan muy amigablemente a decir que le contaron algo y que quieren oír tu versión. Es muy probable que esta persona ni siquiera te conozca bien y solo quiera tener el chisme completo contado directamente por ti. Pregúntale mejor tú primero lo que le dijeron y lo que sabe y, si descubres que no sabe nada, intenta darle la vuelta y cambiar el tema antes de que lo note.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, martes 24 de noviembre?

Mucho cuidado, porque en la chamba alguien podría estar buscando la forma de culparte por una falla en un proyecto. No te alteres y aclara en qué momento pasaron las cosas y en qué momento el asunto pasó a las manos de alguien más. Muéstrate tranquilo y seguro, ya que tu nerviosismo o coraje te podrían jugar en tu contra.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, martes 24 de noviembre?

Una persona cercana a ti llegará para contarte un problema que le quita el sueño desde hace días. Antes de empezar a dar consejos o soluciones tangibles, escucha y pregúntale a esa persona qué es lo que necesita. Muchas veces asumes que las personas te buscan por tus sabios consejos, pero a veces solo quieren que las escuches sin juzgar o sin buscar soluciones.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, martes 24 de noviembre?

Deja de castigarte frente al espejo. Si bien sabes que lo que ves no te gusta y te molesta de alguna forma, no cambiará con decirte cosas feas. Lo mejor es que tomes acción y comiences a cuidarte de otra manera. Es importante que cuides tu alimentación y comiences a moverte mucho más.

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