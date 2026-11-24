Las energías están en constante cambio por lo que cada uno de los signos se ve afectado de distinta manera. Es por esto que la astrología ha develado cuáles son los números de la suerte.

Además, puedes tener en cuenta algunos consejos que te dejan los especialistas para poder aprovechar este 24 de noviembre de la mejor manera. No desperdicies estas predicciones.

¿Cuáles son los números de la suerte?

Aries

Los consejos dicen que se debe canalizar la energía en una sola tarea que sea importante para que no te disperses fácilmente. Los números de la suerte son: 3, 7, 12, 24, 35, 43.

Horóscopo aries Aries es uno de los signos que atrae la suerte en noviembre, según el horóscopo. ((Especial/Canva))

Tauro

Debes mantenerte muy firme en tus decisiones económicas. Te recomendamos ser flexible si surge un cambio de planes. Los números de la suerte son: 4, 18, 26, 28, 33, 47.

Géminis

Antes de emitir alguna respuesta pues debes poner mucha atención. La clave para ti llegará por los detalles. Los números de la suerte son: 2, 17, 21, 30, 38, 42.

Cáncer

Es importante que priorices tu bienestar emocional y pongas límites sanos si no te sientes cómodo. Números de la suerte 9, 15, 29, 33, 37, 46.

Horóscopo ((Esepcial/Canva))

Leo

Comparte tus ideas con seguridad, pero recuerda dar espacio para que otros también brillen. Los números de la suerte son 6, 11, 20, 27, 35, 42.

Virgo

La energía de hoy te pide que sueltes esa necesidad de controlar todo y comiences a confiar en el trabajo que realizaste. Los números de hoy son 3, 17, 25, 32, 36, 49.

Libra

Busca el equilibrio entre tus responsabilidades laborales y tu tiempo de descanso personal. Tus números son 5, 11, 20, 26, 33, 45.

Escorpio

Confía en tu intuición frente a una situación dudosa; sabrás leer entre líneas. Números de la suerte: 9, 16, 21, 34, 38, 42.

Horóscopo Escorpio ((Especial))

Sagitario

Deberás aprovechar tu optimismo para iniciar conversaciones pendientes, pero sé realista con los tiempos. Los números de la suerte: 6, 14, 17, 26, 39, 43.

Capricornio

Los capricornianos deberán organizar las prioridades de la semana y delegar aquellos que no necesitan de tu atención directa. Los números de la suerte son: 6, 15, 24, 30, 85

Acuario

Anota esa idea original que te dará vueltas en la cabeza; puede convertirse en un gran proyecto. Ten en cuenta los números 2, 14, 16, 23, 37, 45

Piscis

Mantén los pies en la tierra hoy y evita postergar trámites o asuntos prácticos. Tus números de la suerte son 1, 8, 15, 19, 24, 32.