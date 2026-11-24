Mhoni Vidente ha dado a conocer las predicciones en el ámbito amoroso para cada uno de los signos del zodiaco. Estos últimos días del mes de noviembre vienen con cambios importantes.

Según la astróloga las cartas del tarot para todos los signos del zodiaco y marcan un punto de quiebre. El Sol y la Rueda de la Fortuna anuncian que habrá golpes de suerte, viajes y dinero inesperado. Además, El Diablo y La Torre hacen una advertencia sobre las envidias,cierres de ciclo y el regreso de amores del pasado.

¿Qué le esperan a los signos en cuanto al amor?

Aries

Siempre piensa en el yo soberano que primero estés tu signo ante todo lo que realices, va ser unos días mágicos que todo lo que tramites se convertirá en triunfo.

No te dejes llevar por las emociones y trata de analizar qué es lo mejor.

Tauro

Son semanas de tomar decisiones fuertes que te permitirán avanzar. Tu signo compatible en el amor virgo, sagitario y acuario, tu nivel más alto de progreso se te va a dar en estos días. En el plano cuestión amoroso recuerda que su punto débil es enamorarse de personas que no los valora así que trata de buscarte personas que te suben.

Señales de un misógino o mujer castrante en el amor En el amor son muy afortunados. (Foto: Unnamed)

Géminis

Es momento de pensar en tu futuro y dejar por completo todo lo que te hacía daño. Debes proponerte ser más exitoso en todo lo que quieras hacer por lo que la palabra clave es determinación y prudencia.

Cáncer

No debes dejar pasar los mejores momentos de tu vida por tu orgullo. Tu amor verdadero es del signo de escorpión, piscis y aries. Es importante darte más amor propio y no tolerar que nadie abuse de tu buena fe.

Leo

Tu amor verdadero es sagitario y aries.Tu signo es muy controlador con su pareja y esto es algo natural en ti pero debes de empezar a darle su espacio para que puedan realizarse como personas.

Parejas El amor estará a tu disposición. (Foto: NTX)

Virgo

Tu amor verdadero es del signo de piscis, tauro y capricornio, recuerda que son momentos de dejarte querer. Cuidado con los celos trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón.

Libra

Ya no extrañes el amor si realmente es lo que quieres búscalo otra vez recuerda que el orgullo a veces no es tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. Te vendrá una invitación a comer y un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo.

Escorpión

Tu amor verdadero y compatible es piscis, cáncer y aries, recuerda que el destino está escrito desde que naces hasta que mueres pero Dios te da la oportunidad de hacerlo mejor cada día. Ya no pelees con tu pareja si te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados.

Sagitario

Te busca un amor del pasado para volver así que trata de platicar tus dudas sobre tu relación amorosa y llegar a un entendimiento de pareja. Te invitan a un evento muy importante que te va ayudar a crecer.

Capricornio

Será unos días de recibir un regalo que no esperabas que te dará mucha felicidad, tu amor verdadero es del signo de aries, tauro y libra recuerda que son momentos de dejarte querer.

Regalo (TVA)

Acuario

Trata de estar en paz en tu vida amorosa y no estar pensando siempre que tu pareja te es infiel recuerda que es tu pensamiento no la realidad así disfruta del amor. Te vas unos días de viaje con tu pareja recuerda que los mejores momentos de tu vida es en compañía de tu familia.

Piscis

Tu amor verdadero es del signo de géminis, cáncer y escorpión recuerda que son días que te llegue el amor verdadero. Si no te conviene no andes con alguien solo para no sentirte solo así trata de seguir buscando pareja más compatible.