El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana, que abarcan desde el día de hoy, lunes 23 al viernes 27 de noviembre, revelan las predicciones de cómo será la suerte de cada uno de los signos, especialmente en temas relacionados con el amor, la salud y el dinero. Según las visiones de la famosa astróloga, estas son las advertencias que todos deben considerar.

ARIES

La carta de El Mundo anuncia una etapa de movimiento, transformación y decisiones trascendentales. Es momento de salir de tu zona de confort, dejar atrás las situaciones que ya no te permiten avanzar y abrirte a nuevas experiencias. El universo te impulsa a cerrar capítulos del pasado para comenzar una etapa de mayor plenitud y crecimiento personal. No tengas miedo de tomar decisiones drásticas si sabes que te conducirán hacia un futuro mejor, señala en su horóscopo Mhoni Vidente. Día de la suerte: 27 de noviembre. Números mágicos: 02, 17 y 39.

TAURO

La Rueda de la Fortuna anuncia una temporada de éxito, prosperidad y avances importantes. Las energías estarán a tu favor para concretar proyectos, mejorar tu economía y recibir noticias positivas en el ámbito profesional. Sin embargo, será fundamental que aprendas a organizar mejor tus actividades y no permitas que las responsabilidades laborales se conviertan en una fuente constante de estrés. Recuerda que la abundancia también llega cuando encuentras equilibrio en tu vida. Día de la suerte: 25 de noviembre. Números mágicos: 12, 21 y 25.

GÉMINIS

La carta de El Loco representa nuevos comienzos, madurez y cambios que pueden transformar positivamente tu destino. Es tiempo de atreverte a tomar otros caminos y dejar de lado las dudas que te impiden avanzar. En el amor, las energías favorecen la posibilidad de encontrar una pareja estable si estás dispuesto a abrir tu corazón. También será importante prestar atención a tu bienestar físico, especialmente al cuidado de los riñones y el páncreas. Mhoni recomiendo que no descuides tu salud por atender las necesidades de los demás. Día de la suerte: 24 de noviembre. Números mágicos: 11, 23 y 28.

CÁNCER

La carta de El Diablo llega como una advertencia para que abras bien los ojos y aprendas a reconocer las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Podrías encontrarte con personas de doble cara, envidias o situaciones en las que alguien intente manipular tus decisiones. No permitas que las energías negativas interfieran con tus objetivos. Enfoca tu atención en el crecimiento profesional, fortalece tu carácter y recuerda que no todas las personas merecen conocer tus planes. Es momento de recuperar tu poder personal. Día de la suerte: 26 de noviembre. Números mágicos: 03, 27 y 29.

LEO

El Emperador representa autoridad, determinación y estabilidad. Esta carta te invita a tomar las riendas de tu destino y dejar de postergar las decisiones que pueden ayudarte a crecer. Es una buena etapa para organizar tus finanzas, liquidar deudas y establecer nuevas metas profesionales. No necesitas la aprobación de los demás para avanzar: confía en tu intuición y en la experiencia que has adquirido. Tu liderazgo será fundamental para alcanzar aquello que tanto deseas. Día de la suerte: 25 de noviembre. Números mágicos: 08, 15 y 26.

VIRGO

La carta de El Juicio anuncia una etapa de reconocimiento, éxito y crecimiento personal. Tus esfuerzos podrían comenzar a dar frutos, especialmente en asuntos relacionados con el trabajo, los negocios y las responsabilidades que has asumido. También es momento de cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito y dejar de cargar con situaciones del pasado. Aprende a reconocer tus logros, date tiempo para consentirte y comprende que también mereces disfrutar de todo lo que has construido. Día de la suerte: 23 de noviembre. Números mágicos: 05, 10 y 20.

LIBRA

El Mago representa la manifestación, la creatividad y el poder de convertir los pensamientos en realidad. Esta semana tendrás la oportunidad de atraer aquello que tanto has deseado, siempre que mantengas claros tus objetivos y trabajes con determinación para conseguirlos. Es tiempo de pedirle al universo aquello que necesitas, pero también de actuar para abrirte camino. En cuestiones de salud, procura recuperar el equilibrio entre tus actividades, el descanso y tus emociones. Tu energía será tu mejor herramienta para transformar tu destino. Día de la suerte: 24 de noviembre. Números mágicos: 04, 09 y 13.

ESCORPIO

La Estrella es una de las cartas más luminosas del Tarot y anuncia esperanza, inspiración y oportunidades de éxito. Tendrás una semana en la que tu carácter y determinación serán fundamentales para superar cualquier obstáculo. Las puertas podrían abrirse en el terreno profesional y económico, por lo que será importante confiar en tus capacidades. Sin embargo, no olvides cuidar tu bienestar físico y prestar atención a tu sistema digestivo. Aprende a soltar las preocupaciones y permite que la tranquilidad también forme parte de tu vida. Día de la suerte: 25 de noviembre. Números mágicos: 01, 22 y 24.

SAGITARIO

La carta de El Ermitaño te invita a mirar hacia tu interior para encontrar la luz que necesitas y descubrir cuál es el verdadero camino que deseas seguir. Estás en una etapa de aprendizaje y madurez espiritual, por lo que será importante escuchar tu intuición antes de tomar decisiones. Además, ¡estás de cumpleaños! Aprovecha esta nueva vuelta al Sol para renovar tus energías, agradecer lo vivido y comenzar un ciclo lleno de ilusiones. Realiza una limpieza de personas negativas y conserva cerca de ti únicamente a quienes aportan tranquilidad y crecimiento a tu vida. Día de la suerte: 25 de noviembre. Números mágicos: 07, 14 y 16.

Sagitario horóscopo Está por comenzar la era del horóscopo de Sagitario. ((Especial/Canva))

CAPRICORNIO

El Carro simboliza determinación, avance y victoria después de superar distintos desafíos. Las cartas te aconsejan continuar trabajando en tus proyectos, madurar tus planes y no permitir que las dudas detengan tu crecimiento. Se aproxima una sorpresa inesperada que podría convertirse en una bendición para tu vida. Mantén la fe, agradece las oportunidades que llegan a tu camino y recuerda que la disciplina será la clave para alcanzar tus objetivos. Estás más cerca de conseguir aquello por lo que tanto has luchado. Día de la suerte: 27 de noviembre. Números mágicos: 06, 30 y 31.

ACUARIO

La carta de El Sol anuncia iluminación, abundancia y una renovación de tu energía personal. Después de atravesar momentos de incertidumbre, es tiempo de volver a brillar, recuperar la confianza en ti mismo y tomar decisiones que favorezcan tu futuro. En el terreno económico se visualiza una etapa de oportunidades, con posibilidades de recibir dinero inesperado o concretar proyectos que mejoren tu patrimonio. No escondas tus talentos: el universo te invita a ocupar el lugar que mereces y disfrutar de tus próximos triunfos. Día de la suerte: 25 de noviembre. Números mágicos: 18, 19 y 33.

PISCIS

La Torre representa transformaciones profundas, revelaciones y la oportunidad de reconstruir aquello que necesita una nueva dirección. Aunque algunos cambios puedan parecer inesperados, también pueden convertirse en el impulso que necesitas para construir un futuro más sólido. Las cartas señalan que es momento de arriesgarte, confiar en tus capacidades y trabajar para fortalecer tu patrimonio. No tengas miedo de abandonar las estructuras que ya no funcionan: a veces, el universo derriba lo que conocemos para permitirnos construir algo mucho mejor. Día de la suerte: 24 de noviembre. Números mágicos: 06, 11 y 65.