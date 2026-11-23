Para la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026, las predicciones del horóscopo chino de Susy Forte muestran un periodo de transformaciones, oportunidades económicas y decisiones importantes para los 12 animales del Zodiaco oriental.

Aunque todos los signos tendrán movimientos en diferentes aspectos de su vida, hay algunos que destacan por la intensidad de sus pronósticos, según las predicciones publicadas en La Nación, especialmente en el amor, el trabajo, el dinero y el crecimiento personal. Estas son las visiones más importantes:

1. RATA

Será una de las semanas más favorables para este signo. La economía comenzará a reactivarse y podrían aparecer oportunidades de mejora laboral y personal. En el amor, habrá mucha intensidad: quienes tienen pareja podrán recuperar la pasión o enfrentar decisiones importantes, mientras que los solteros podrían conocer a alguien especial. Su principal reto será aprender a delegar responsabilidades y evitar el agotamiento, indica el horóscopo chino.

Horóscopo chino: predicciones de la rata Predicciones de la rata en el horóscopo chino. ((Especial/Canva))

2. BÚFALO

Tendrá una semana decisiva para definir su futuro. Su fuerza de voluntad y determinación le permitirán avanzar en proyectos que requieren esfuerzo adicional. También podrá descubrir con mayor claridad cuál es su verdadera vocación y dejar atrás situaciones del pasado que frenaban su crecimiento. Los reencuentros y los viajes podrían traer experiencias gratificantes.

3. DRAGÓN

El Dragón iniciará una etapa especialmente positiva para materializar sus sueños. Tendrá creatividad, optimismo y determinación para emprender proyectos que podrían desarrollarse favorablemente. Además, recibirá apoyo de personas cercanas, lo que facilitará resolver conflictos laborales. En el terreno personal, será un buen momento para organizar viajes, realizar cambios en el hogar y tomar la iniciativa en el amor.

4. SERPIENTE

La sensibilidad y la intuición serán sus principales fortalezas. Esta semana encontrará inspiración para desarrollar actividades que despierten su creatividad y defender sus ideas. También podrían surgir novedades relacionadas con la familia y el hogar. En el amor tendrá que tomar decisiones importantes: podrá renovar su relación actual o cerrar una etapa para comenzar nuevamente. Su encanto y capacidad de seducción serán claves para atraer nuevas oportunidades.

5. MONO

Vivirá días de mucho movimiento, en los que algunos asuntos que permanecían detenidos finalmente comenzarán a resolverse. Tendrá que adaptarse a circunstancias inesperadas y diversificar sus esfuerzos para conseguir mejores resultados. Las relaciones personales cobrarán protagonismo: las parejas podrán recuperar la comunicación y la pasión, mientras que los solteros podrían experimentar un enamoramiento repentino.

El horóscopo chino del mono: predicciones. El horóscopo chino del mono: predicciones. ((Especial/Canva))

6. CERDO

El panorama comenzará a mejorar y el futuro se presentará más esperanzador. Los esfuerzos realizados anteriormente podrían dar frutos, especialmente en asuntos relacionados con el hogar, las inversiones y los bienes inmobiliarios. Será una semana favorable para remodelar, hacer arreglos o mejorar los espacios personales. Sin embargo, deberá controlar sus impulsos y evitar que los pensamientos negativos afecten su tranquilidad.