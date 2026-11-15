Horóscopo de hoy lunes 16 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 16 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 16 de noviembre de 2026

Hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la Luna Creciente impulsa tus iniciativas y te anima a avanzar con un proyecto que habías postergado. En el amor, evita que la impaciencia genere discusiones innecesarias.

la Luna Creciente impulsa tus iniciativas y te anima a avanzar con un proyecto que habías postergado. En el amor, evita que la impaciencia genere discusiones innecesarias. Tauro: será importante organizar tus recursos y revisar los compromisos económicos que tienes pendientes. Una conversación afectiva puede ayudarte a recuperar la confianza en alguien cercano.

será importante organizar tus recursos y revisar los compromisos económicos que tienes pendientes. Una conversación afectiva puede ayudarte a recuperar la confianza en alguien cercano. Géminis: la Luna Creciente favorece los encuentros, las ideas nuevas y las oportunidades de aprendizaje. Aprovecha esta energía para ampliar tus contactos y explorar propuestas laborales.

la Luna Creciente favorece los encuentros, las ideas nuevas y las oportunidades de aprendizaje. Aprovecha esta energía para ampliar tus contactos y explorar propuestas laborales. Cáncer: procura bajar el ritmo y prestar atención a las señales de cansancio. Un asunto familiar puede requerir tu intervención, pero evita asumir responsabilidades que no te corresponden.

procura bajar el ritmo y prestar atención a las señales de cansancio. Un asunto familiar puede requerir tu intervención, pero evita asumir responsabilidades que no te corresponden. Leo: una amistad puede acercarte una propuesta interesante para desarrollar un proyecto compartido. En tus relaciones personales, mostrarte más flexible facilitará el entendimiento.

una amistad puede acercarte una propuesta interesante para desarrollar un proyecto compartido. En tus relaciones personales, mostrarte más flexible facilitará el entendimiento. Virgo: la Luna Creciente te impulsa a tomar decisiones relacionadas con tus objetivos profesionales y a confiar en tus capacidades. Organiza tus horarios para no descuidar el descanso.

la Luna Creciente te impulsa a tomar decisiones relacionadas con tus objetivos profesionales y a confiar en tus capacidades. Organiza tus horarios para no descuidar el descanso. Libra: será una jornada favorable para ampliar tus horizontes y recuperar el entusiasmo por una actividad que disfrutas. Una conversación romántica puede abrir una nueva posibilidad afectiva.

será una jornada favorable para ampliar tus horizontes y recuperar el entusiasmo por una actividad que disfrutas. Una conversación romántica puede abrir una nueva posibilidad afectiva. Escorpio: revisa con atención los gastos compartidos y evita comprometer recursos sin conocer todas las condiciones. Expresar tus emociones con serenidad te ayudará a fortalecer un vínculo.

revisa con atención los gastos compartidos y evita comprometer recursos sin conocer todas las condiciones. Expresar tus emociones con serenidad te ayudará a fortalecer un vínculo. Sagitario: la Luna Creciente favorece los acuerdos y te invita a construir relaciones más equilibradas. Una colaboración puede convertirse en una oportunidad para mejorar tus perspectivas económicas.

la Luna Creciente favorece los acuerdos y te invita a construir relaciones más equilibradas. Una colaboración puede convertirse en una oportunidad para mejorar tus perspectivas económicas. Capricornio: organiza tus tareas y procura no exigirte resultados inmediatos. Un cambio en tus hábitos cotidianos puede ayudarte a recuperar energía y concentración.

organiza tus tareas y procura no exigirte resultados inmediatos. Un cambio en tus hábitos cotidianos puede ayudarte a recuperar energía y concentración. Acuario: la energía creciente favorece tu creatividad y te anima a retomar una iniciativa personal. En el amor, permitirte disfrutar sin analizar cada detalle renovará tu entusiasmo.

la energía creciente favorece tu creatividad y te anima a retomar una iniciativa personal. En el amor, permitirte disfrutar sin analizar cada detalle renovará tu entusiasmo. Piscis: será un buen momento para resolver asuntos domésticos y recuperar la tranquilidad en tu entorno. Antes de realizar una compra importante, evalúa si responde a una necesidad real.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre