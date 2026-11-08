Horóscopo de hoy lunes 9 noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 9 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de noviembre de 2026

Hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries : la Luna Nueva en Escorpio te impulsa a transformar aquello que ya no contribuye a tu crecimiento personal. Evita comprometer tus recursos en decisiones apresuradas y presta atención a tus necesidades emocionales.

: la Luna Nueva en Escorpio te impulsa a transformar aquello que ya no contribuye a tu crecimiento personal. Evita comprometer tus recursos en decisiones apresuradas y presta atención a tus necesidades emocionales. Tauro : será un día importante para revisar tus relaciones y establecer acuerdos más equilibrados. Una actitud comprensiva puede ayudarte a recuperar la armonía con alguien cercano.

: será un día importante para revisar tus relaciones y establecer acuerdos más equilibrados. Una actitud comprensiva puede ayudarte a recuperar la armonía con alguien cercano. Géminis : aprovecha la jornada para reorganizar tus rutinas y adoptar hábitos que favorezcan tu bienestar. En el trabajo, atender los detalles te permitirá avanzar con mayor seguridad.

: aprovecha la jornada para reorganizar tus rutinas y adoptar hábitos que favorezcan tu bienestar. En el trabajo, atender los detalles te permitirá avanzar con mayor seguridad. Cáncer : la Luna Nueva en Escorpio favorece los nuevos comienzos en el amor y despierta tu creatividad. Una actividad que disfrutas puede ayudarte a recuperar el entusiasmo y conectar con tus emociones.

: la Luna Nueva en Escorpio favorece los nuevos comienzos en el amor y despierta tu creatividad. Una actividad que disfrutas puede ayudarte a recuperar el entusiasmo y conectar con tus emociones. Leo : podrías sentir la necesidad de resolver asuntos familiares y renovar la energía de tu hogar. Antes de realizar gastos importantes, analiza qué necesitas realmente.

: podrías sentir la necesidad de resolver asuntos familiares y renovar la energía de tu hogar. Antes de realizar gastos importantes, analiza qué necesitas realmente. Virgo : una conversación puede acercarte información valiosa para tomar una decisión laboral o personal. Procura no saturarte de actividades y reserva tiempo para descansar.

: una conversación puede acercarte información valiosa para tomar una decisión laboral o personal. Procura no saturarte de actividades y reserva tiempo para descansar. Libra : será una buena jornada para ordenar tus finanzas y reconocer el valor de tus capacidades. En tus relaciones, expresar lo que necesitas evitará malentendidos.

: será una buena jornada para ordenar tus finanzas y reconocer el valor de tus capacidades. En tus relaciones, expresar lo que necesitas evitará malentendidos. Escorpio : la Luna Nueva en tu signo marca un momento propicio para iniciar una etapa y dejar atrás viejos patrones. Confía en tus decisiones, pero evita exigirte resultados inmediatos.

: la Luna Nueva en tu signo marca un momento propicio para iniciar una etapa y dejar atrás viejos patrones. Confía en tus decisiones, pero evita exigirte resultados inmediatos. Sagitario : necesitarás momentos de silencio para procesar emociones y recuperar claridad. Mantén la prudencia con los gastos y no compartas tus planes con personas que no te generan confianza.

: necesitarás momentos de silencio para procesar emociones y recuperar claridad. Mantén la prudencia con los gastos y no compartas tus planes con personas que no te generan confianza. Capricornio : una amistad o un contacto profesional puede ayudarte a proyectar nuevos objetivos. En el plano afectivo, mostrarte más abierto facilitará un acercamiento especial.

: una amistad o un contacto profesional puede ayudarte a proyectar nuevos objetivos. En el plano afectivo, mostrarte más abierto facilitará un acercamiento especial. Acuario : la Luna Nueva en Escorpio renueva tus ambiciones y te invita a plantear cambios en tu camino profesional. Organiza tus responsabilidades para evitar que las exigencias afecten tu descanso.

: la Luna Nueva en Escorpio renueva tus ambiciones y te invita a plantear cambios en tu camino profesional. Organiza tus responsabilidades para evitar que las exigencias afecten tu descanso. Piscis: sentirás deseos de aprender, viajar o explorar nuevas experiencias que amplíen tu perspectiva. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo y aportar claridad sobre el futuro.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo : 23 de agosto - 22 de septiembre

: 23 de agosto - 22 de septiembre Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre