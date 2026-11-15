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Horóscopo de Nana Calistar hoy 16 de noviembre para cada signo

No te pierdas el Horóscopo que Nana Calistar trae para ti este lunes 16 de noviembre.

3 minutos lectura
Escrito por: Daniel Quintana | Marktube

Este lunes traerá cosas muy importantes para tu signo, por lo que te decimos lo que te deparen los astros hoy lunes 16 de noviembre.

Horóscopo de Aries hoy 16 de noviembre

No confundas amor con ganas de ganar una conquista. Aclara comentarios de amistades antes de encabronarte y revisa bien las opciones laborales. Mucho talento para resolver vidas ajenas; ya te toca atender la tuya.

Horóscopo de Tauro hoy 16 de noviembre

No le reserves toda la tarde a quien nunca confirma. Un encuentro de redes podría ponerse sabroso, pero tú decides hasta dónde. Cuida cómo hablas de la familia de tu pareja: un chiste puede dejarte sin apapacho

Horóscopo de Géminis hoy 16 de noviembre

Extrañar a alguien no significa suspender tu vida. En el amor a distancia hace falta participación de ambos. Pon límites a las conversaciones que te agotan; puedes tener penas en el corazón y todavía ganas de bailar cumbia

Horóscopo de Cáncer hoy 16 de noviembre

Ese dinero extra no necesita desaparecer entre compras olvidadas. Una diferencia en pareja pedirá honestidad de ambos lados. Tu proyecto podría comenzar a cuajar y llegará una visita familiar. Recibe con cariño; no viene inspector de cortinas

Horóscopo de Leo hoy 16 de noviembre

Suelta planes que ya no deseas y recupera espacio para lo que sí te entusiasma. Una persona de agua podría despertar tu curiosidad. Hay posibilidades de ingreso extra; no conviertas la emoción de emprender en una sala llena de cajas

Horóscopo de Virgo hoy 16 de noviembre

Tu meta necesita una fecha, además de ganas. No permitas que las competencias ajenas te distraigan. En pareja, evita amenazar con terminar durante un pleito: el arrumaco se disfruta, pero después toca cumplir lo hablado.

Horóscopo de Libra hoy 16 de noviembre

El cariño necesita respuesta; no puedes organizar, cuidar y resolver siempre tú. Mide las bromas que tocan heridas ajenas. Una amistad podría mostrar interés romántico. También se vale dejarte consentir sin preguntar cuántos platos vas a lavar

Horóscopo de Escorpio hoy 16 de noviembre

Arrepentirte sirve si corriges algo concreto. Confirma horarios antes de hacer trámites y reconsidera compromisos con quien no ha sido claro. Un amor pasado podría tentarte; no vuelvas a prometer casa completa por un arrimón

Horóscopo de Sagitario hoy 16 de noviembre

No aumentes tus esfuerzos para convencer a alguien de quererte. Nuevas atracciones pedirán conocer más y fantasear menos. Organiza los gastos próximos y aclara un malentendido de amistad. Lengua de poeta no siempre viene con atención incluida

Horóscopo de Capricornio hoy 16 de noviembre

Observa quién cambia de trato cuando dejas de hacerle favores. Podría haber margen para darte un gusto, pero entiende los compromisos de préstamos o tandas. La nostalgia puede enseñarte a valorar mejor sin obligarte a regresar

Horóscopo de Acuario hoy 16 de noviembre

Dos personas podrían alborotarte los sentimientos. Conoce sin prometer exclusividad a ambas ni cambiar de personalidad para gustarles. Se abren posibilidades laborales y un ambiente más llevadero. Ya tienes encantos propios; no necesitas conseguirlos prestados

Horóscopo de Piscis hoy 16 de noviembre

No canceles tus ilusiones por una cara larga ajena. Un viaje podría ayudarte a decidir más por ti. Cuida los gastos por compromiso y escucha observaciones útiles. Puedes perdonar sin volver a entregar las llaves de tu tranquilidad

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