Horóscopo de hoy sábado 14 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 14 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 14 de noviembre de 2026

Hoy, sábado 14 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries : el fin de la retrogradación de Venus favorece la resolución de diferencias afectivas y permite recuperar la confianza en una relación. En lo económico, evita gastos impulsivos y prioriza los compromisos pendientes.

: el fin de la retrogradación de Venus favorece la resolución de diferencias afectivas y permite recuperar la confianza en una relación. En lo económico, evita gastos impulsivos y prioriza los compromisos pendientes. Tauro : Venus directo te ayudará a recuperar claridad en tus vínculos y a expresar lo que realmente deseas. Una oportunidad relacionada con el trabajo puede mejorar tus perspectivas económicas.

: Venus directo te ayudará a recuperar claridad en tus vínculos y a expresar lo que realmente deseas. Una oportunidad relacionada con el trabajo puede mejorar tus perspectivas económicas. Géminis : será un buen momento para retomar actividades que habías dejado de lado y recuperar la motivación. Una conversación inesperada puede despertar tu interés romántico.

: será un buen momento para retomar actividades que habías dejado de lado y recuperar la motivación. Una conversación inesperada puede despertar tu interés romántico. Cáncer : el fin de la retrogradación de Venus favorece la armonía familiar y permite resolver asuntos emocionales pendientes. Dedica tiempo a descansar y evita involucrarte en conflictos ajenos.

: el fin de la retrogradación de Venus favorece la armonía familiar y permite resolver asuntos emocionales pendientes. Dedica tiempo a descansar y evita involucrarte en conflictos ajenos. Leo : podrías recibir una propuesta interesante o encontrar nuevas alternativas para desarrollar un proyecto. En el amor, dejar de lado el orgullo facilitará un acercamiento especial.

: podrías recibir una propuesta interesante o encontrar nuevas alternativas para desarrollar un proyecto. En el amor, dejar de lado el orgullo facilitará un acercamiento especial. Virgo : Venus directo favorece la revisión de tus recursos y te ayuda a tomar decisiones más claras sobre tus gastos. También será una buena oportunidad para recuperar la complicidad con alguien cercano.

: Venus directo favorece la revisión de tus recursos y te ayuda a tomar decisiones más claras sobre tus gastos. También será una buena oportunidad para recuperar la complicidad con alguien cercano. Libra : con Venus retomando su movimiento directo en tu signo, podrás reconocer mejor tus deseos y necesidades afectivas. Aprovecha esta energía para renovar tu imagen y tomar decisiones personales con seguridad.

: con Venus retomando su movimiento directo en tu signo, podrás reconocer mejor tus deseos y necesidades afectivas. Aprovecha esta energía para renovar tu imagen y tomar decisiones personales con seguridad. Escorpio : será conveniente dejar atrás preocupaciones que afectan tu tranquilidad y prestar atención a tus necesidades emocionales. Una cuestión económica que estaba demorada puede comenzar a resolverse.

: será conveniente dejar atrás preocupaciones que afectan tu tranquilidad y prestar atención a tus necesidades emocionales. Una cuestión económica que estaba demorada puede comenzar a resolverse. Sagitario : el fin de la retrogradación de Venus favorece los encuentros sociales y la recuperación de amistades o vínculos distanciados. Una propuesta compartida puede abrir nuevas posibilidades económicas.

: el fin de la retrogradación de Venus favorece los encuentros sociales y la recuperación de amistades o vínculos distanciados. Una propuesta compartida puede abrir nuevas posibilidades económicas. Capricornio : podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo y encontrar mayor claridad en tus objetivos profesionales. Procura equilibrar tus responsabilidades con momentos de descanso.

: podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo y encontrar mayor claridad en tus objetivos profesionales. Procura equilibrar tus responsabilidades con momentos de descanso. Acuario : Venus directo impulsa tus deseos de explorar nuevas experiencias y recuperar el entusiasmo en el amor. Una oportunidad vinculada con estudios o viajes puede despertar tu interés.

: Venus directo impulsa tus deseos de explorar nuevas experiencias y recuperar el entusiasmo en el amor. Una oportunidad vinculada con estudios o viajes puede despertar tu interés. Piscis: será un día favorable para ordenar asuntos económicos compartidos y establecer acuerdos más claros. En tus relaciones, expresar tus sentimientos sin temor te permitirá fortalecer la confianza.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre