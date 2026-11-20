Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 21 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 21 de noviembre de 2026

Hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: el ingreso del Sol en Sagitario despierta tus ganas de explorar nuevas oportunidades y salir de la rutina. Una propuesta relacionada con estudios o viajes puede abrirte perspectivas interesantes, pero revisa tus gastos.

el ingreso del Sol en Sagitario despierta tus ganas de explorar nuevas oportunidades y salir de la rutina. Una propuesta relacionada con estudios o viajes puede abrirte perspectivas interesantes, pero revisa tus gastos. Tauro: será un buen momento para ordenar tus recursos y resolver asuntos económicos pendientes. En el amor, una conversación sincera puede ayudarte a recuperar la confianza y fortalecer un vínculo.

será un buen momento para ordenar tus recursos y resolver asuntos económicos pendientes. En el amor, una conversación sincera puede ayudarte a recuperar la confianza y fortalecer un vínculo. Géminis: el Sol en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y favorece los acuerdos con personas importantes. Evita las discusiones impulsivas y escucha otras opiniones antes de tomar decisiones.

el Sol en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y favorece los acuerdos con personas importantes. Evita las discusiones impulsivas y escucha otras opiniones antes de tomar decisiones. Cáncer: procura reorganizar tus actividades y prestar atención a los hábitos que influyen en tu energía. Una responsabilidad laboral puede avanzar si mantienes la constancia y no te sobrecargas.

procura reorganizar tus actividades y prestar atención a los hábitos que influyen en tu energía. Una responsabilidad laboral puede avanzar si mantienes la constancia y no te sobrecargas. Leo: el ingreso del Sol en Sagitario favorece el romance, la creatividad y los encuentros que renuevan tu entusiasmo. Aprovecha esta energía para impulsar una iniciativa personal sin descuidar tus recursos.

el ingreso del Sol en Sagitario favorece el romance, la creatividad y los encuentros que renuevan tu entusiasmo. Aprovecha esta energía para impulsar una iniciativa personal sin descuidar tus recursos. Virgo: podrías necesitar tranquilidad en el hogar para resolver cuestiones familiares y recuperar el equilibrio emocional. Evita realizar compras innecesarias y prioriza aquello que realmente necesitas.

podrías necesitar tranquilidad en el hogar para resolver cuestiones familiares y recuperar el equilibrio emocional. Evita realizar compras innecesarias y prioriza aquello que realmente necesitas. Libra: el Sol en Sagitario impulsa la comunicación y facilita conversaciones que pueden abrir nuevas oportunidades. Una persona cercana podría acercarte una propuesta interesante o despertar tu interés afectivo.

el Sol en Sagitario impulsa la comunicación y facilita conversaciones que pueden abrir nuevas oportunidades. Una persona cercana podría acercarte una propuesta interesante o despertar tu interés afectivo. Escorpio: será conveniente revisar tus prioridades económicas y evitar compromisos que generen incertidumbre. Dedica tiempo a descansar y no permitas que las preocupaciones alteren tu tranquilidad.

será conveniente revisar tus prioridades económicas y evitar compromisos que generen incertidumbre. Dedica tiempo a descansar y no permitas que las preocupaciones alteren tu tranquilidad. Sagitario: con el Sol ingresando en tu signo, comienza una etapa favorable para renovar objetivos y confiar en tus capacidades. Una iniciativa personal puede abrirte nuevas posibilidades, mientras que en el amor será importante mostrarte auténtico.

con el Sol ingresando en tu signo, comienza una etapa favorable para renovar objetivos y confiar en tus capacidades. Una iniciativa personal puede abrirte nuevas posibilidades, mientras que en el amor será importante mostrarte auténtico. Capricornio: el ingreso del Sol en Sagitario te invita a cerrar asuntos pendientes y tomar distancia de situaciones desgastantes. Escucha tus necesidades emocionales y evita decisiones económicas apresuradas.

el ingreso del Sol en Sagitario te invita a cerrar asuntos pendientes y tomar distancia de situaciones desgastantes. Escucha tus necesidades emocionales y evita decisiones económicas apresuradas. Acuario: una amistad o un contacto profesional puede acercarte una oportunidad para desarrollar un proyecto compartido. En tus relaciones personales, mostrarte más disponible facilitará los encuentros.

una amistad o un contacto profesional puede acercarte una oportunidad para desarrollar un proyecto compartido. En tus relaciones personales, mostrarte más disponible facilitará los encuentros. Piscis: el Sol en Sagitario ilumina tus ambiciones y te anima a buscar nuevos desafíos profesionales. Organiza tus responsabilidades para alcanzar tus objetivos sin descuidar el descanso ni tus vínculos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre