A partir de hoy, viernes 20 de noviembre, las predicciones de Mhoni Vidente podrían cumplirse, según el horóscopo del fin de semana publicado en su canal de YouTube.

De acuerdo con la astróloga, del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, podrían ocurrir varios cambios para algunos de los signos, desde crecimiento económico, oportunidades en el amor y reuniones sociales. Estas fueron las 4 visiones más importantes:

1. Tres signos del Zodiaco podrían recibir buenas noticias laborales y económicas

Aries, Cáncer y Capricornio tendrán una oportunidad de avanzar en sus proyectos y fortalecer su estabilidad económica. Para Aries, comienza una etapa de madurez financiera y nuevos comienzos; Cáncer podría recibir reconocimientos o encontrar oportunidades de crecimiento profesional, mientras que Capricornio tendrá un día favorable para resolver trámites, organizar documentos y concretar decisiones importantes.

2. Tres signos podrían vivir encuentros inesperados y fortalecer su vida amorosa

Géminis, Cáncer y Sagitario destacan en el terreno sentimental. Géminis podría experimentar mayor estabilidad en su relación o recibir noticias positivas en el amor. Cáncer tendrá la posibilidad de conectar profundamente con alguien especial, mientras que Sagitario podría encontrar una compatibilidad especial con personas de Leo y Cáncer. Será un fin de semana para abrir el corazón y dejar que nuevas experiencias lleguen.

3. Libra tendrá un fin de semana de reuniones, celebraciones y nuevas oportunidades

Las predicciones señalan que Libra tendrá días de gran movimiento social, especialmente el 21 de noviembre. Las reuniones, fiestas y encuentros con personas importantes podrían convertirse en una oportunidad para establecer conexiones que favorezcan su futuro. También será un periodo positivo para resolver trámites oficiales y avanzar en asuntos administrativos que habían quedado pendientes.

Horóscopo de Libra Libra tiene la carta de la templaza en su horóscopo de la semana. ((Especial/Canva))

4. Cuatro signos deberán cerrar ciclos y alejarse de las energías negativas

Tauro, Virgo, Escorpión y Acuario recibirán un llamado del universo para recuperar su equilibrio emocional. Tauro deberá protegerse de personas malintencionadas y priorizar su descanso; Virgo tendrá que reorganizar sus prioridades y cerrar asuntos pendientes; Escorpión necesitará alejarse de amistades poco sinceras y evitar conflictos, mientras que Acuario deberá liberarse de inseguridades y recuerdos del pasado para comenzar una nueva etapa.