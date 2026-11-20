Nana Calistar este sábado 21 de noviembre de 2026 traen consejos para los signos del zodiaco las predicciones sobre el amor, trabajo, dinero y amistades.

Predicciones para Aries sábado del 21 de noviembre del 2026

Si los planes para salir se vienen abajo porque nadie logra ponerse de acuerdo, busca compañía con quienes sí tengan ganas de organizar algo. Si reaparece tu ex, piensa si realmente extrañas a esa persona o solamente la intimidad que compartían.

Predicciones para Tauro sábado del 21 de noviembre del 2026

Dos amistades podrían tener diferencias por dinero y buscar que tomes partido. Lo mejor será aclarar cuánto aportaste y permitir que resuelvan sus cuentas.

Predicciones para Géminis sábado del 21 de noviembre del 2026

Un asunto familiar podría involucrarte en una deuda que no te corresponde. Deja claro quién hizo el acuerdo y quién debe responder. En pareja, será importante hablar sobre la confianza.

Predicciones para Cáncer sábado del 21 de noviembre del 2026

Si alguien todavía no confirma si te acompañará a esa comida, no detengas tus planes y considera ir por tu cuenta. Podrías conocer a alguien que te haga pasar un momento divertido.

Predicciones para Leo sábado del 21 de noviembre del 2026

Podría presentarse una oportunidad para mostrar ese proyecto del que tanto has hablado. Aprovecha el momento y lleva algo que permita conocer mejor tu propuesta.

Predicciones para Virgo sábado del 21 de noviembre del 2026

Antes de invertir en ese favor especial, revisa bien las condiciones, pues podría tratarse de una oportunidad que ya le ofrecieron a alguien más. En el amor, permite que la otra persona también tome la iniciativa para organizar una cita.

Predicciones para Libra sábado del 21 de noviembre del 2026

Tus amistades podrían reclamarte por haber opinado sin conocer todos los detalles de una situación. Si te equivocaste, reconoce lo que dijiste y aclara las cosas. En el amor, alguien podría despertar tu interés.

Predicciones para Escorpión sábado del 21 de noviembre del 2026

Si ya no te entusiasma esa cita y hasta te alegra que la cancelen, quizá sea momento de reconocer que perdiste el interés. Una llamada de alguien especial podría mejorar tu día.

Predicciones para Sagitario sábado del 21 de noviembre del 2026

Un cambio de imagen podría animarte a salir, conocer personas y probar nuevas experiencias. Si necesitas cambiar alguna compra, lleva tu comprobante y revisa qué producto o documento hace falta.

Predicciones para Capricornio sábado del 21 de noviembre del 2026

Una amistad podría revelar algo que le habías confiado. Aclara tu postura y permite que esa persona se haga responsable de sus palabras. En el trabajo, podrían aparecer dos oportunidades para generar ingresos.

Predicciones para Acuario sábado del 21 de noviembre del 2026

No dejes pasar la oportunidad de solicitar ese empleo: prepara y envía tus documentos antes de que termine el periodo de recepción. En el amor, alguien con quien hubo interés en el pasado podría reaparecer.

Predicciones para Piscis sábado del 21 de noviembre del 2026

Si tu pareja recibe algún chisme sobre ti, lo mejor será hablarlo directamente y aclarar cualquier malentendido. También podría reaparecer alguien que se alejó hace unos días con el pretexto de devolverte algo.