Horóscopo de Nana Calistar de hoy miércoles 7 de enero de 2026 para cada signo: ¿Amor, dinero, salud, trabajo? Esto es lo que le depara el destino

La experta Nana Calistar te dirá todo lo que debes hacer en el horóscopo para poder tener una vida tranquila, pero a otros les advertirá sobre situaciones algo incómodas para hoy miércoles 7 de enero de 2026. Otros más deberán cuidarse de caídas o lesiones, que, aunque no son graves, pueden volverse severas con el paso del tiempo y algunos afortunados verán, dinero, amor, trabajo o mucha salud.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 7 de enero

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, se vienen muchas posibilidades que un reencuentro con una expareja, pero no te emociones, porque el regreso no te traerá la felicidad que pensabas, sólo verás que ya sanaste; que no te duele y que aprendiste la lección de una buena vez.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 7 de enero

Para los Tauro, Nana Calistar les dice que, desafortunadamente las decepciones llegan, pero, la buena noticia es que, ya no te van a herir como antes. Estarás en modo perro o perra, eso sí, deja a un lado las tonterías y bájale a la tortilla y al refresco, cuida tu salud.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 7 de enero

No es momento de andar de trabajo en trabajo o de carrera en carrera; el hecho de que estés confundido no quiere decir que tus decisiones sean inestables. Espera un poco, medita y recapacita para ver a dónde quieres ir.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 7 de enero

Ya no tengas miedo a ese proyecto que tienes en mente; existen un sin fin de posibilidades para que sí se concrete; pero, lo que necesitas es confiar ciegamente en ti y dejar de sabotear tu camino antes de iniciar.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 7 de enero

Si tienes una relación que te esconde, ahí no es; sólo te quieren para el rato y para lo que viene siendo la caricia express. En el trabajo te quieren molestar porque saben que eres mejor que ellos, sienten pasos, no hables, porque solito llega el karma.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 7 de enero

Ya deja a un lado esa pende… emocional, no permitas chismes, malos tratos y envidias, debes tener un círculo de paz, es momento de limpiar tu entorno, y elimina lo que no te hace bien. Si eres soltero o soltera, seguramente te preguntas por qué el amor no se te da, pero es porque no cambias nada.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 7 de enero

El hecho de que no tengas pareja no quiere decir que tu vida esté mal, y es que, el verdadero problema es que aún no aprendes a convivir contigo mismo, recuerda que sólo tenemos una vida y en este plano terrenal no debes colgarte un letrero que diga que estás urgido o urgida.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 7 de enero

Si te hicieron daño no pasa nada, el golpe ya lo recibiste y no pasó algo extra; es momento de que sanes y vivas la vida. Necesitas quitarte de encima toda esa plaga que no te deja seguir adelante, estos pueden ser amigos o familiares.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 7 de enero

No pierdas el tiempo en cosas que no te dejan nada bueno, ya sea evolución mental, paz o un aprendizaje; es momento de que visualices con claridad a dónde quieres llegar y qué estás haciendo para llegar a esa meta.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 7 de enero

Ya no seas tan duro contigo mismo, si nadie te dice cosas lindas y menos tú, estás fregado. No todo se resuelve con gritos o a la brava, se necesita corazón, pensamiento y sabiduría para que puedas entender la vida.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 7 de enero

Un amor en la distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero, siendo honestos, sabes bien que, amor de lejos, amor de pensarse. Al inicio te emocionas mucho, pero necesitas más presencia y que te sientas cerca a ese alguien especial.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 7 de enero

Llegan momentos inesperados y muchos cambios en tu dinero, con paso lento pero seguro verás la luz de nuevo y las cosas se acomodan, como siempre sin que te preocupes. No inviertas ni gaste billetes en alguien durante estos días, ya que no será una buena inversión.

