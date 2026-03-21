Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 21 de marzo: predicciones claras para el amor, el dinero y las decisiones que marcarán tu día
No te pierdas las predicciones de Nana Calistar para este sabado, 21 de marzo. Consulta tu horóscopo para el día de hoy: ¿será suerte, dinero o amor?
Apenas comienza la recta final de marzo y qué mejor manera de encarar el día que descubriendo la energía que los astros tienen preparada para ti. Por ello, te dejamos los horóscopos de Nana Calistar para este sábado 21 de marzo 2026, quién ya reveló sus predicciones para este día.
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 21 de marzo?
Pon mucha atención en tu familia, sobre todo si tienes hijos, porque andan más movidos de lo normal y podrías llevarte una sorpresa si no estás al pendiente. No se trata de vigilarlos como policía, pero sí de estar más presente porque hay cosas que están viviendo y no te han contado.
En el amor, podrías sentirte más intenso de lo normal con ganas de conectar y de vivir algo fuerte. Solo no te vayas con la primera emoción, porque luego te ilusionas rápido y te desilusionas igual de rápido.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 21 de marzo?
Vienen días buenos para reflexionar, pero no para quedarte atorado en el pasado. Te van a caer veintes importantes sobre decisiones que tomaste y sobre errores que en su momento te dolieron, pero que hoy te están enseñando más de lo que crees. No te castigues mejor aprende y avanza.
En el amor, podrías sentirte más sensible de lo normal, con ganas de querer algo estable, pero también con miedo de volver a fallas. No te cierres, pero tampoco te entregues sin ver. Se te activa el deseo, las ganas de sentir y de conectar, pero cuidado con confundir necesidad con amor. No todo lo que llega es para quedarse.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 21 de marzo?
Acuérdate bien de algo: la vida no es pura subida ni pura caída, es una mezcla de todo, y cuando aprendes a disfrutar tanto lo bueno como lo malo es cuando empiezas a entender el sentido de vivir. Yo no te claves solo en lo que te salió mal, porque también has tenido logros que ni tú mismo te reconoces. Es momento de cambiar ese chip y dejar de enfocarte en lo negativo.
En lo económico, podrás tener pequeños golpes si no te organizas. No es momento de gastar por ansiedad ni por querer llenar vacíos. Este es un tiempo para que pongas orden en tu vida, en tus emociones y en tus decisiones. Ya no estás para seguir en lo mismo de siempre.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 21 de marzo?
Ya es momento de que pongas orden en tu vida porque has venido arrastrando errores que, si no corriges, te van a volver a hacer tropezar con la misma piedra. No es mla suerte, es falta de decisión. Has salido adelante de cosas bastante pesadas, has sabido levantarte cuando muchos se hubieran quedado tirados, pero eso no significa que puedes seguir improvisando. Ya te toca madurar y tomar control.
En el amor podrías sentirte más sensible de lo normal, con ganas de estabilidad, pero también con miedo de que te vuelvan a fallar. No te cierres, pero tampoco te entregues a ciegas. Se te activa el lado emocional y también el deseo, pero cuidado con mezclar sentimientos con necesidad de compañía, porque luego te confundes.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 21 de marzo?
Cambios fuertes en tu círculo social, y no precisamente porque tú quieras, sino porque la vida ya se está limpiando el panorama. Hay amistades que se van a ir sin explicación, y aunque al inicio te saque de onda, después entenderás que traían más carga que bendición. Chismes vienen y van, y alguien siente que tú estás en ventaja o brillando más , pero no es tu problema si otros no soportan tu luz.
En lo económico se te abre una puerta bastante interesante, pero no va a llegar sola, tendrás que moverte, dejar la flojera y confiar en tu capacidad. Ese cambio que viene no es casualidad, es resultado de todo lo que has aguantado en silencio. Así que cuando llegue, no dudes tómalo y hazlo crecer.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 21 de marzo?
Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes y no precisamente fáciles porque te tocará elegir entre lo que quieres y lo que te conviene y ahí es donde muchos se equivocan por seguir el corazón sin pensar en las consecuencias no te olvides de esa parte tuya que disfruta la vida porque si la descuidas por complacer a otros terminarás perdiéndote a ti mismo.
En lo económico viene gastos que no tenías contemplados sobre todo relacionados con viajes, compras o movimientos fuera de la rutina cuida cada peso porque se te puede ir el dinero como agua entre los dedos no es tiempo de gastar por impulso ni por quedar bien con alguien.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 21 de marzo?
Días de mucha reflexión, pero también de desvelos que no son casualidad, algo en tu cabeza no te está dejando en paz y necesitas atenderlo ya. No es normal que te estés cargando tantas preocupaciones como si fueras salvador del mundo. Bájale dos rayitas al ritmo porque andas en friega todo el tiempo y eso te está pasando factura, tanto emocional como físicamente.
En el amor andas en duda, sin saber si estás con la persona correcta o solo estás por costumbre. No te confundas más, observa hechos, no palabras. Quien te quiere lo demuestra, quien no, inventa. Así de simple.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 21 de marzo?
Escorpión deja de estar jugando con fuego emocional porque sabes perfectamente que cuando tú lastimas alguien más tarde o temprano la vida te lo cobra y no con intereses bajos así que mide bien tus palabras y acciones porque el golpe de regreso puede ser más fuerte de lo que imaginas y después no andes llorando lo que tú mismo provocaste.
Cuida mucho tu salud porque has estado descuidándote por cosas que ni valen la pena no te expongas ni te arriesgues tu bienestar por complacer a otros o por seguir en ambientes que no aportan nada bueno.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 21 de marzo?
Bájale dos rayitas a la confianza, no todo el mundo merece saber tus planes, y menos en estos días en donde la envidia anda suelta y con ganas de meter el pie. Aprende a callar y a trabajar en silencio, porque hay personas que con solo escucharte ya están pensando cómo arruinarte el camino. No es paranoia, es experiencia que ya traes arrastrando.
En el amor vienen movimientos inesperados que pueden sacarte de tu zona de confort. Puede haber cambios que no tenías contemplados y que te van a poner a pensar si realmente estás donde quieres estar.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 21 de marzo?
Aguas con los chismes porque sin darte cuenta te has ganado uno que otro enemigo y no precisamente por hacer mal las cosas sino por brillar más de la cuenta y eso a mucha gente le arde.
Si tienes pareja, se puede notar algo distante, como si hubiera cosas no dichas. No te hagas ideas, mejor pregunta y aclara. A veces por no hablar se hacen problemas donde no los hay. Tu buena voluntad te abre puertas, pero tampoco te pases de bueno.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 21 de marzo?
Se te aparece un amor de esos que llegan sin avisar, con pura química y ganas, pero no todo lo que prende rápido dura bonito, así que bájale a la intensidad y no te entregues en la primera vuelta. No estás para regalar lo que te ha costado construir . Disfruta, sí pero con cabeza fría, porque luego te clavas donde apenas te están conociendo y terminas más involucrado de lo necesario.
En lo económico cuidado con los gastos tontos. Se te está yendo el dinero en cosas que ni necesitas, solo por impulso o por querer llenar vacíos. Si no te organizas, tu bolsillo lo va a resentir más adelante. No es momento de aparentar, es momento de construir.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 21 de marzo?
Se te viene un amor bastante intenso, de esos que no llegan a pedir permiso sino a desordenar la vida completa. Te va a mover emociones que ya tenías dormidas y te hará sentir cosas que pensabas que ya no ibas a volver a vivir. Aquí el consejo es claro: entrégate, pero no te pierdas. Ama bonito, pero sin dejar de amarte tú primero, porque luego te das entero y terminas recogiendo pedazos.
