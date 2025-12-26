Horóscopo de Nana Calistar hoy 26 de diciembre para cada signo; cierra el año de gran manera y atrae todo lo que necesitas para prosperar

Comienza a despedir el año con el Horóscopo de Nana Calistar , donde veras que desprenderse de lo que ya no nos hace bien y aprender a decir que "no" son como principios para un nuevo ciclo donde el amor, las oportunidades y la felicidad se acercan en estos nuevos días en los que crecerás y avanzarás.

¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 26 de diciembre?

Amores que antes dolían se van quedando atrás y la etapa de llorar por lo mismo ya se acabó. Es momento de vivir como siempre has querido, sin pedir permiso, disfrutando tu mundo con todo y las grietas, de dejar de explicar tus decisiones a quienes ni aportan ni pagan tus cuentas.

¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 26 de diciembre?

Es importante que aprendas a decir “no” y que dejes de estar disponible para gente que solamente te usa cuando necesita un favor y luego ni las gracias te da. El amor de una noche podría dejarte satisfecho y con la sonrisa torcida, pero no confundas placer con promesas; hay cuerpos ricos y hay relaciones tóxicas, y esta semana podrías toparte con ambos.

¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 26 de diciembre?

Ten mucho cuidado con lo que dices, podrías soltar una indiscreción sin querer y terminar lastimando a una persona que quieres mucho. Cuidado con lo que sale de tu boca, que luego uno habla por ardor y no por razón. En los próximos días llega una situación fuerte con una amistad o familiar, y ahí vas a demostrar de qué estás hecho: con calma, con fuerza y con inteligencia.

¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 26 de diciembre?

Vete mentalizando porque tu fortaleza se está forjando para una posible situación un tanto complicada. No es por asustarte, es para que te pongas no te agarre en curva porque si no te plantas firme te van a dar justo donde más te duele y luego es de lo que más tardas en recuperarte. Pon atención a tus sueños, porque ahí viene la guía que necesitas; no los ignores.

¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 26 de diciembre?

Amores del pasado regresarán a ti queriendo segunda parte, pero tú no dudes en mandarlos lejos. Cuando te hieren, te vuelves frío, duro y sin piedad, y aunque a veces exageras, hay heridas que no se curan con disculpas falsas. Tu fuerza puede lastimar si no la mides, pero también puede salvarte si la diriges bien.

¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 26 de diciembre?

Una amiga te va a buscar para pedir consejo y, si no sabes qué decir, debes de sincerarte porque podría meterte en problemas ajenos. No cargues cuestiones que no te corresponden, no eres terapeuta de nadie. Deja que cada quien enfrente sus problemas; tú ya tienes suficientes con los tuyos. Es momento de retomar tu cuerpo, tu energía y tu amor propio.

¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 26 de diciembre?

Se acerca un viaje que te dejará un buen sabor de boca. Vendrán aires frescos y ganas de moverte más seguido. Andas sentido por algunos rumores, comentarios y gente que trae tu nombre en la boca más de lo que traen sus propias responsabilidades. Pero no gastes tu energía en eso.

¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 26 de diciembre?

Aléjate de la incertidumbre del pasado o del futuro, porque ni uno existe ya y el otro todavía no llega. El presente es lo único seguro, y si no te enfocas en él, te lo vas a perder. Respira, aterriza y reconoce lo que sí tienes, porque ahí está la base de todo lo que viene, en el aquí y ahora. Grandes cambios se asoman, cambios que van a mover tu rutina, tu energía y hasta tu forma de ver el amor.

¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 26 de diciembre?

Es importante que aprendas a decir “no”, porque por ayudar a los demás terminas metido en problemas que no te corresponden. Aprende a soltar lo que no es tuyo. En los próximos días llegan noticias buenas, y entre ellas podría venir un embarazo o nacimiento en la familia que va a traer bendiciones pero también movimiento.

¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 26 de diciembre?

Trabaja por dejar la flojera, es momento de ponerte las pilas y empezar a vivir tu vida de manera diferente, con más intención y menos excusas, como siempre has querido. Estás a nada de consolidar sueños que antes veías imposibles, pero eso no va a pasar mientras sigas recostado esperando a que la vida te resuelva. Céntrate, organízate y dale rumbo a tus metas.

¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 26 de diciembre?

Presta atención porque alguien podría quitarte dinero, una pertenencia o hasta una oportunidad. No confíes en cualquiera solo porque te sonríe. No olvides que hay amistades hipócritas que por delante te aplauden y por detrás muestra otra cara… Manda lejos a quien no te sume y a quien te haga sentir menos, que tú no naciste para aguantar cosas que no.

¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 26 de diciembre?

Deja de aguantarte las palabras, no es momento de callarte nada, si algo te pesa, suéltalo, por difícil que sea no te aguantes corajes. Aprende a decir que “no”, porque no eres bote de basura emocional de nadie. A veces das más de lo que tienes y luego tú quedas seco, triste y decepcionado y eso ya no puede seguir así. Vienen grandes cambios, sobre todo decisiones importantes.