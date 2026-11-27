La fase de Luna Menguante que se extiende hasta la próxima Luna Nueva del 9 de diciembre de 2026 propone bajar el ritmo, revisar decisiones y dejar espacio para nuevas oportunidades. En astrología, este tránsito se relaciona con los cierres, la introspección y la necesidad de desprenderse de situaciones que impiden avanzar.

Cada signo del zodiaco puede aprovechar estos días para realizar cambios concretos en diferentes aspectos de su vida. No se trata de iniciar grandes proyectos ni de acelerar resultados, sino de reconocer qué necesita una transformación antes de comenzar una nueva etapa lunar.

¿Qué debe hacer cada signo del zodiaco durante la Luna Menguante antes del 9 de diciembre de 2026?

Aries: controla los impulsos y evita involucrarte en discusiones innecesarias. Aprovecha estos días para terminar tareas pendientes y pensar antes de tomar decisiones importantes.

controla los impulsos y evita involucrarte en discusiones innecesarias. Aprovecha estos días para terminar tareas pendientes y pensar antes de tomar decisiones importantes. Tauro: revisa tus gastos, organiza tus recursos y despréndete de aquello que ya no utilizas. También será conveniente dejar atrás una preocupación que afecta tu tranquilidad.

revisa tus gastos, organiza tus recursos y despréndete de aquello que ya no utilizas. También será conveniente dejar atrás una preocupación que afecta tu tranquilidad. Géminis: presta atención a tus conversaciones y aclara los malentendidos. Es un buen momento para ordenar ideas, terminar acuerdos pendientes y dejar de dedicar energía a vínculos poco recíprocos.

presta atención a tus conversaciones y aclara los malentendidos. Es un buen momento para ordenar ideas, terminar acuerdos pendientes y dejar de dedicar energía a vínculos poco recíprocos. Cáncer: escucha tus emociones y busca recuperar la armonía en tu entorno. Ordenar tu hogar y resolver asuntos familiares puede ayudarte a comenzar el próximo ciclo con mayor serenidad.

escucha tus emociones y busca recuperar la armonía en tu entorno. Ordenar tu hogar y resolver asuntos familiares puede ayudarte a comenzar el próximo ciclo con mayor serenidad. Leo: evita buscar reconocimiento en todas tus actividades. Concéntrate en completar proyectos, revisar tus objetivos y reconocer qué compromisos ya no coinciden con tus deseos.

evita buscar reconocimiento en todas tus actividades. Concéntrate en completar proyectos, revisar tus objetivos y reconocer qué compromisos ya no coinciden con tus deseos. Virgo: deja de exigirte resultados perfectos. Aprovecha la fase lunar para reorganizar rutinas, descartar hábitos que te desgastan y simplificar tus responsabilidades.

deja de exigirte resultados perfectos. Aprovecha la fase lunar para reorganizar rutinas, descartar hábitos que te desgastan y simplificar tus responsabilidades. Libra: establece límites en tus relaciones y procura no asumir problemas ajenos. Es tiempo de recuperar el equilibrio y resolver conversaciones que quedaron pendientes.

establece límites en tus relaciones y procura no asumir problemas ajenos. Es tiempo de recuperar el equilibrio y resolver conversaciones que quedaron pendientes. Escorpio: permite que algunas situaciones lleguen a su final sin intentar controlar cada resultado. Libera resentimientos y revisa qué cambios necesitas para avanzar con mayor confianza.

permite que algunas situaciones lleguen a su final sin intentar controlar cada resultado. Libera resentimientos y revisa qué cambios necesitas para avanzar con mayor confianza. Sagitario: antes de iniciar nuevos desafíos, termina aquello que quedó inconcluso. También será importante revisar tus planes económicos y evitar promesas que después resulten difíciles de cumplir.

antes de iniciar nuevos desafíos, termina aquello que quedó inconcluso. También será importante revisar tus planes económicos y evitar promesas que después resulten difíciles de cumplir. Capricornio: dedica tiempo a descansar y evaluar tus próximos pasos. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato: ordenar tus prioridades será suficiente para preparar el camino.

dedica tiempo a descansar y evaluar tus próximos pasos. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato: ordenar tus prioridades será suficiente para preparar el camino. Acuario: revisa tus amistades y proyectos compartidos. Conserva los vínculos que te impulsan a crecer y toma distancia de las dinámicas que generan desgaste.

revisa tus amistades y proyectos compartidos. Conserva los vínculos que te impulsan a crecer y toma distancia de las dinámicas que generan desgaste. Piscis: presta atención a tus responsabilidades y evita postergar decisiones necesarias. La introspección puede ayudarte a reconocer qué expectativas debes soltar para recuperar motivación.

¿Cuál es la energía disponible de la Luna Menguante después de la Luna Llena del 24 de noviembre?

En astrología, la Luna Menguante representa una etapa de disminución, depuración y balance. Después de la iluminación máxima de la Luna Llena del 24 de noviembre, el satélite natural continúa perdiendo luz hasta llegar a su fase nueva del 9 de diciembre, que marcará el comienzo de otro ciclo.

El astrólogo y escritor Dane Rudhyar, referente de la astrología humanista, desarrolló una interpretación de las fases lunares como etapas de un proceso de crecimiento y transformación. Desde esa perspectiva, el período menguante invita a integrar las experiencias recientes y prepararse para un nuevo comienzo.

Durante estos días, la energía disponible puede aprovecharse para:

Cerrar ciclos: resolver situaciones inconclusas y dejar atrás aquello que ya cumplió su propósito.

resolver situaciones inconclusas y dejar atrás aquello que ya cumplió su propósito. Ordenar espacios: limpiar, organizar y retirar objetos que generan acumulación en el hogar.

limpiar, organizar y retirar objetos que generan acumulación en el hogar. Revisar decisiones: analizar experiencias recientes antes de comprometerse con nuevos proyectos.

analizar experiencias recientes antes de comprometerse con nuevos proyectos. Liberar tensiones: evitar discusiones innecesarias y buscar soluciones a conflictos pendientes.

evitar discusiones innecesarias y buscar soluciones a conflictos pendientes. Descansar y recuperar energía: disminuir las exigencias y escuchar las propias necesidades.

disminuir las exigencias y escuchar las propias necesidades. Preparar intenciones: reflexionar sobre los deseos y objetivos que se buscarán impulsar con la Luna Nueva del 9 de diciembre.

Así, la Luna Menguante ofrece una oportunidad simbólica para hacer espacio, soltar cargas y llegar al próximo novilunio con mayor claridad sobre lo que se quiere construir.