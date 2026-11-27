Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas en el ambiente y se caracteriza por sus predicciones exactas. En este caso te vamos a contar sobre los signos del zodiaco que tendrán un golpe de suerte.

De acuerdo con la vidente, los afortunados son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y Libra. Estos se destacan porque van a tener rachas de buena suerte y premios en la lotería. Cada uno tendrá sus números específicos para atraer la fortuna.

¿Cuáles son los signos que tendrán un golpe de suerte?

Aries

Este es un signo que tendrá como suerte los números 01, 23 y 49, acompañados de los colores dorado y plateado. Hoy tendrás un día muy mágico por lo que es posible que recibas una propuesta de negocio. No compartas tus planes para que puedas proteger la luz espiritual de malas energías.

Cabe destacar que es un momento ideal para pintar la casa, reubicar los muebles para que fluya la energía, salir de viaje a visitar familiares y asistir a una fiesta o concierto el sábado. Podrás conocer personas afines a tu vida amorosa.

Los signos sorprendidos en el amor del 20 al 22 de noviembre gracias a la influencia de la Luna en Aries (Producción TV Azteca/Producción TV Azteca)

Tauro

Este signo tiene que tener en cuenta los números 05, 09 y 12, el color rojo y el uso de una veladora blanca el viernes 27 para pedir a tu ángel. Atención porque vas a tener un aguinaldo inesperado el cual deberás ahorrar.

Podrás arreglar papeles pendientes y fortalecer los lazos familiares. Si tienes pareja vas a definir la situación, y a los solteros les espera un amor de Virgo o Capricornio.

Géminis

Por aquí tenemos un signo que debe tener en cuenta los 00, 15 y 67, el color verde y uso de perfume para cortar malas vibras. Conviene revisar la garganta y pulmones.

Hoy es el día ideal para saldar cuestiones pendientes y administrar correctamente los gastos. Puede surgir un viaje familiar e interés de un amor compatible de Acuario o Aries.

Cáncer

Por otro lado, tenemos a Cáncer que debe aprovechar los números 03, 17 y 88, colores rojo y amarillo (junto con blanco y azul) y perfume de sándalo. Hoy es un día donde puede llegar dinero inesperado.

Un consejo útil es poder moderar la ingesta de comida y alcohol, comenzar con la decoración de Navidad, hacer un viaje y disfrutar del amor.

Los signos del zodiaco que podrían ganar la lotería de México en 2025 (Crédito: sarayut Thaneerat/Getty Images)

Libra

Por último, tenemos a Libra que tendrá un golpe de suerte con el uso de los números 01, 28 y 77, y los colores verde y azul. Se facilitan trámites de migración, un viaje con los padres y asistencia a un evento deportivo.

Lleva tu vida privada con mucha discreción. Ten en cuenta que te buscará un amor del pasado para cerrar ciclos por lo que se abrirá el paso para alguien compatible de Géminis o Aries.