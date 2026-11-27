Mhoni Vidente reveló el horóscopo para el fin de semana, que abarcan las predicciones de hoy viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre. De acuerdo con las cartas del tarot, cada uno de los astros tiene una prueba para cerrar el mes con el fin de atraer energía del universo que les favorecerá en lo espiritual. Estas fueron sus visiones de cada uno.

Aries

La energía del universo te impulsa hacia una etapa de renovación, fortaleza y crecimiento personal. Será fundamental que trabajes en tu confianza, determinación y autocontrol para enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino. También procura cuidar tu salud, especialmente la zona de la cintura y las piernas, ya que las bajas temperaturas podrían afectar tu bienestar. En cuestiones de fortuna, podrías recibir una sorpresa relacionada con juegos de azar o un posible premio de lotería. Mantén una actitud positiva, pero recuerda actuar con prudencia, recomienda el horóscopo de Mhoni Vidente.

Tauro

Los astros te aconsejan mantener la discreción y la prudencia en el entorno laboral. Se aproximan movimientos importantes que podrían transformar tu estilo de vida, como la compra o renovación de una casa, un automóvil o un teléfono celular. Además, las energías señalan la posibilidad de vivir un compromiso sentimental importante: para algunos Tauro, el matrimonio podría convertirse en una realidad durante 2027. No olvides dedicarte tiempo, escuchar tus necesidades y encontrar momentos de tranquilidad para recuperar tu equilibrio interior.

Géminis

Una corriente de abundancia y prosperidad comienza a manifestarse en tu camino. Es una etapa favorable para desarrollar proyectos, explorar oportunidades de negocio y establecer alianzas estratégicas. Las personas nacidas bajo el signo de Aries podrían convertirse en excelentes compañeras para alcanzar objetivos económicos. También podrías comenzar a planear un viaje a la playa que te permita renovar tus energías. El universo te invita a mirar más alto, confiar en tus capacidades y reconocer cada uno de los logros que has conseguido.

Cáncer

Después de una semana cargada de responsabilidades y tensiones, llega el momento de sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Los astros te recomiendan bajar el ritmo, descansar y rodearte de personas que te transmitan tranquilidad. Aprovecha el fin de semana para visitar a tus familiares, disfrutar de una película o realizar actividades que te ayuden a recuperar la paz interior. En el amor, es importante que no regreses a relaciones del pasado que ya cumplieron su ciclo. Nuevas personas podrían llegar a tu vida con mayor compatibilidad emocional y posibilidades de construir una historia diferente.

Leo

Será importante mantener la calma y actuar con inteligencia ante una semana que podría presentar complicaciones en el tráfico, traslados y asuntos legales. Evita las discusiones innecesarias y procura mantener tus documentos en orden. En el hogar, las energías favorecen las renovaciones y reparaciones, especialmente en espacios como la cocina y el baño. También se visualiza un 2027 lleno de movimiento, viajes y nuevas experiencias. En el terreno profesional, podrías recibir un reconocimiento importante que confirme tu talento, liderazgo y compromiso.

Horóscopo de Leo hoy El horóscopo de Leo para hoy, según Mhoni Vidente. ((Facebook Mhoni Vidente/Canva))

Virgo

Un despertar espiritual y personal comienza a abrirse paso en tu vida. Los astros te invitan a observar con honestidad aquellas situaciones que ya no funcionan, tanto en el trabajo como en el amor. Si una relación o proyecto dejó de aportar crecimiento, quizá sea momento de tomar distancia y elegir un camino diferente. Sin embargo, tendrás que trabajar en tu carácter y fortalecer el autocontrol para evitar que los impulsos afecten tus decisiones. Aléjate de los excesos y los hábitos que puedan perjudicar tu bienestar. La verdadera transformación comienza cuando decides recuperar el control de tu vida.

Libra

Este periodo será ideal para renovar tu imagen y dedicarte más atención. Las energías favorecen los tratamientos de cuidado personal, los cambios de estilo y todo aquello que te ayude a recuperar la confianza en ti mismo. También será importante revisar tu círculo social y establecer límites con las personas que transmiten negatividad o afectan tu tranquilidad. En el ámbito familiar, podría presentarse una noticia relacionada con un embarazo cercano. Recibe los cambios con serenidad y recuerda que cuidar tu energía también significa elegir con quién compartes tu tiempo.

Escorpio

Los astros anuncian avances importantes en el terreno profesional. Una promoción, un ascenso o una nueva responsabilidad podrían llegar como reconocimiento a tu esfuerzo y perseverancia. En el amor, se visualiza la posibilidad de construir una relación estable durante 2027, especialmente si dejas atrás experiencias que ya no corresponden con lo que deseas. También será necesario resolver asuntos relacionados con herencias, propiedades o documentos pendientes. En el plano espiritual, puedes encontrar consuelo en los recuerdos de tus seres queridos que han partido y fortalecer tu conexión interior mediante la oración o la meditación.

Sagitario

Los astros anuncian una etapa de expansión, renovación y nuevas oportunidades. Tu espíritu aventurero estará más despierto que nunca, por lo que podrías comenzar a planear viajes, cambios de residencia o proyectos que te permitan salir de la rutina. En el terreno laboral, confía en tus conocimientos y no tengas miedo de asumir nuevos retos: durante 2027 podrían presentarse oportunidades importantes de crecimiento. En el amor, será momento de cerrar definitivamente las historias del pasado y abrir tu corazón a personas que compartan tus sueños. Escucha tu intuición, fortalece tu fe y recuerda que cada experiencia te prepara para recibir algo mejor.

Capricornio

Una energía de estabilidad, abundancia y consolidación comienza a rodearte. Los astros te invitan a confiar en tu disciplina y perseverancia, pues los esfuerzos que has realizado podrían comenzar a dar frutos en el ámbito profesional y económico. Será un buen momento para organizar tus finanzas, resolver documentos pendientes y establecer nuevas metas de patrimonio. En el amor, podrías experimentar una etapa de mayor compromiso y claridad sobre lo que deseas construir a futuro. No permitas que las preocupaciones te hagan perder de vista tus avances. El universo te recuerda que estás preparado para recibir nuevas oportunidades y construir una etapa de mayor seguridad y plenitud.

Acuario

El universo te invita a fortalecer tu protección energética y prepararte para los nuevos comienzos que se aproximan. Los colores rojo y amarillo serán tus aliados simbólicos durante esta etapa, pues representan fuerza, vitalidad, confianza y prosperidad. De cara a 2027, podrían surgir proyectos y oportunidades que te impulsen a salir de tu zona de confort. En el plano espiritual, la figura del arcángel Metatrón simboliza protección, claridad y orden. Su energía te recuerda que debes alejarte de relaciones que ya terminaron su ciclo y evitar regresar con amores del pasado que no favorecen tu crecimiento.

Piscis

Una etapa de cambios positivos comienza a tomar forma en tu destino. Las predicciones señalan la posibilidad de vivir un compromiso sentimental importante e incluso llegar al matrimonio durante 2027. También podrían abrirse caminos relacionados con viajes y oportunidades en el extranjero, pues se visualiza la llegada de documentos importantes, como un pasaporte o una visa. Para aprovechar esta etapa, será fundamental que organices mejor tu tiempo y prestes atención a tus hábitos de descanso. No permitas que el insomnio o las preocupaciones te roben la tranquilidad. El universo te invita a confiar en los nuevos caminos que comienzan a abrirse.