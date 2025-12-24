Horóscopo de Nana Calistar hoy, miércoles 24 de diciembre, llega la navidad y con ella IMPORTANTES CAMBIOS para varios signos

Mientras el espíritu navideño llena el ambiente y las emociones se intensifican, los astros también se mueven y traen mensajes especiales para cada signo por eso te presentamos los horóscopos de hoy, miércoles 24 de diciembre, por Nana Calista . Es un día para reflexionar, cerrar ciclos, perdonar y abrir el corazón a nuevas oportunidades. Ya sea en el amor, la familia, el trabajo o los sueños que deseas cumplir, los horóscopos de hoy te invitan a escuchar tu intuición.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 24 de diciembre?

Muchas amistades nuevas comenzarán a aparecer y, junto con ellas, llegarán grandes cambios que te abrirán los ojos. Empezarás a valorar más a las personas y, ahora sí, sabrás quién merece quedarse en tu vida y quién ya debe formar parte del pasado.

Si alguna vez fuiste engañado o engañada, no tengas miedo de volver a amar; la vida, más pronto de lo que imaginas, pondrá personas valiosas y sinceras a tu lado. Eso sí, cuida mucho la forma en la que hablas y reaccionas

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 24 de diciembre?

Ya no es momento de lamentaciones ni de cargar culpas que no te corresponden. Vales más de lo que te imaginas y ha llegado el momento de crecer, no solo como persona, sino como ser humano.

En próximos días sentirás la necesidad de iniciar un negocio o mejorar tus ingresos; no tengas miedo de hacerlo, porque se ve éxito y buenas oportunidades para concretar cosas grandes que te dejarán ganancias.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 24 de diciembre?

Se marca dinero extra que llega como alivio y también la oportunidad de visitar familia en otra ciudad, lo cual te ayudará a reconectar con tus raíces y a recordar de dónde vienes.

Habrá días en los que no entiendas el porqué de muchas situaciones, pero ten paciencia; las piezas del rompecabezas comenzarán a encajar. Para algunos va a doler, pero al final saldrás más beneficiado, más fuerte y con la frente en alto.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 24 de diciembre?

Si tienes pareja, es momento de demostrar amor, porque la relación se ha ido apagando por falta de detalles, sonrisas y pasión. No des por sentado a quien está contigo; a veces creemos que el amor aguanta todo y no es así.

Llega el momento de cerrar ciclos con quien no quiso seguir a tu lado. Despréndete de todo eso que te daña y afecta tu entorno. Ya no te deprimas más, ya no llores ni te sientas menos que nadie. Es tiempo de volver a amarte, respetarte y valorarte, porque recuerda algo muy importante: te va a tocar convivir contigo toda la vida.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 24 de diciembre?

Vienen días de cambios importantes, de esos que al principio asustan pero que después agradeces, y también se visualizan nuevos amores que llegan a mover emociones que creías dormidas.

La Navidad y la Nochebuena traerán reencuentros con familia que tenías tiempo de no ver, conversaciones necesarias y momentos que te harán reflexionar sobre lo que has vivido este año. Aprovecha estos días para sanar lazos y no para revivir pleitos viejos.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 24 de diciembre?

Llega la Navidad y necesitas recibirla con una mejor actitud, más ligera de pensamientos y con el corazón un poco más en paz. Suelta eso que duele, que te quita el sueño y te roba la tranquilidad; no todo lo que amas te conviene.

Se visualiza firma de contratos o documentos importantes, así que atiéndelos a la brevedad para evitar problemas a futuro. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se han dedicado a complicarte la existencia; aprende de una vez que no todos merecen tu lealtad.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 24 de diciembre?

No vuelvas a confiar en nadie a la ligera, y si lo haces que sea porque te han demostrado con hechos, no con palabras bonitas, que se lo merecen. Aprende a creer más en ti, en tu capacidad y en todo lo que puedes lograr cuando dejas de dudar.

Ámate más que nunca y anímate a ir por ese trabajo o negocio que traes en mente, porque tienes madera para salir adelante si te decides de una buena vez. Un nuevo miembro en la familia podría aparecer cuando menos lo esperes, trayendo alegría y un cambio importante en la dinámica familiar.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 24 de diciembre?

Es momento de aprender a vivir en soledad, a entender que no necesitas de nadie para salir a flote y lograr lo que deseas en la vida. Los últimos días del mes te pedirán analizar con cabeza fría el pasado y el futuro, porque solo así podrás ser feliz y alcanzar tus metas.

Se marca el fin de una amistad en próximas fechas debido a roces y problemas que se venían acumulando desde hace tiempo; el alejamiento será gradual hasta dejar de hablarse. Aunque duela, será lo mejor para tu paz.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 24 de diciembre?

Deja que tus sueños y metas se materialicen, pero para eso necesitas alejarte de personas negativas, de esas que todo lo ven mal, que viven deprimidas y diciendo que no se puede. Esa gente solo te carga de malas energías y no te deja avanzar.

Se marca embarazo o nacimiento en próximas fechas; si no está en tus planes tener hijos, cuídate más que nunca. Ojo con envidias y malas vibras, porque tu familia está despertando celos; no está de más protegerte.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 24 de diciembre?

Estas fechas son para hacer a un lado lo que ya dolió y enfocarte en lo que realmente importa y sí suma a tu vida. Habrá días en los que te sentirás bajoneado por situaciones familiares; no te castigues por eso, mejor demuestra con hechos cuánto amas a los tuyos.

Deja que el mundo ruede y vive intensamente. Si sientes la necesidad de volver al pasado, que sea solo para despedirte de lo que ya dolió, no para quedarte ahí. Trata de ser más considerado contigo mismo; te juzgas demasiado y te culpas por situaciones que no son tu responsabilidad.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 24 de diciembre?

Podrías entrar en una etapa de conflictos existenciales, donde no sabrás qué camino seguir y traerás el ánimo por los suelos, pero no permitas que nadie se aproveche de tu buena voluntad ni que sigan manipulándote como si no te dieras cuenta.

Esta Navidad será ideal para reflexionar sobre lo que tienes y sobre lo que realmente deseas para tu vida. Celos y desconfianza podrían aparecer; ya no es necesario vivir así, si alguien quiere fallarte lo hará, y al final perderá más de lo que se imagina.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 24 de diciembre?

Tus números de la suerte son el 2 y el 3, y tu mejor día de la semana es el miércoles, aprovéchalos porque traen buena vibra. Tienes que aprender, de una vez por todas, que solo tienes una vida para disfrutar y ser feliz, y no es la de mañana ni la de “algún día”, es esta.

Se marca un viaje familiar que comenzarás a planear y que te irá de maravilla; ese movimiento te ayudará a cerrar ciclos que ya no deben seguir abiertos. Ya no cargues culpas que no te corresponden ni permitas que el mundo te señale por errores que no son tuyos.