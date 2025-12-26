Estas son las cosas que debe soltar cada signo para cerrar el 2025

Sin dudas para muchos el 2025 fue un año con finales más que intensos pero no es por casualidad. La numerología ha manifestado que este periodo fue regido por el número 9 y su vibración que se asocia con el cierre de ciclos, la entrega y la transformación profunda.

Dada estas circunstancias es que cada signo del zodiaco atravesó este proceso de manera distinta pero todos coincidieron en que debieron soltar para avanzar.

El año que comienza es el 2026 por lo que elaño numerológico 1, simboliza nuevos comienzos,pero para ello es importante que cada signo suelte ciertas cuestiones.

¿Qué debe soltar cada signo del zodiaco?

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los de Aries deben soltar la impulsividad inconsciente. El 2025 te enseñó a escuchar más tu intuición y a actuar con mayor calma. No debes apagar el fuego sino dirigirlo con más conciencia y amabilidad tanto para ti como para los demás.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Deben dejar atrás la necesidad de agradar para recibir afecto. Suelta la idea de que debes sonreír o ceder para sentirte querido. Este fin de año te lleva a madurar emocionalmente y a elegir relaciones que nutran también tu mente.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Debes soltar las ilusiones poco realistas sobre tu carrera. Este año te mostró qué pasos concretos necesitas para crecer profesionalmente. Aceptar las reglas del juego te permitirá alcanzar el reconocimiento que deseas.

Avanza sin miedo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Para Cáncer es importante que suelte las reacciones emocionales impulsivas. El 2025 te enseñó que la coherencia y la estabilidad emocional fortalecen tus vínculos mucho más que la intensidad momentánea.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo tiene que dejar atrás el miedo para mirar sus finanzas de frente. El orden económico que construiste este año te da libertad real. Deja atrás los excesos y conserva las lecciones aprendidas para no repetir ciclos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es momento de soltar relaciones sin límites claros. El año 9 te mostró que das demasiado a los demás. Para crecer en2026, necesitas redirigir parte de esa energía hacia ti mismo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra tiene que soltar el hábito de reflejar la energía ajena. Esto solo te llevó al caos. Atrévete a la novedad y al cambio consciente. Reconocer tus detonantes emocionales este permitirá transformar tu destino.

Mira para el frente.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio es tiempo de que sueltes los vínculos que no estuvieron presentes en tus momentos más oscuros. El 2025 te ayudó a identificar a tus verdaderos aliados. Invierte tu energía únicamente en quienes te demostraron lealtad.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El signo de Sagitario tiene que soltar el desequilibrio entre trabajo y vida personal. El año 9te enseñó que disfrutar el presente es tan importante como avanzar. Reparte tu tiempo con mayor equidad para vivir con plenitud.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capri tienes que dejar atrás el resentimiento familiar no resuelto. Habrás notado que el abrió la puerta a la reconciliación y a la confianza. Ahora puedes planear el futuro desde un lugar más amoroso y estable.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Suelta el silencio respecto a tus problemas financieros. Hablar de lo que te preocupa es parte de la sanación. Compartir tus cargas te devolverá la calma y la claridad mental.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Debes soltar la autoexigencia extrema. Has cargado demasiadas emociones sin expresarlas. Liberarte antes de terminar el año te permitirá iniciar 2026 con una relación más sana contigo mismo.

