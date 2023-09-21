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FOTOS | Jairo, de Yahritza y su Esencia, dijo que le afectó que lo compararan con Tizoc

Uno de los tres hermanos de la agrupación “Yahritza y su Esencia”, Jairo, ¡dijo que le afectó que lo compararan con Tizoc! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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