FOTOS | Jenna Ortega, la protagonista de "Merlina", ¿es de Sinaloa?

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Descubre cuáles son los números de la suerte de tu signo del zodíaco y cómo utilizar el mensaje del universo a tu favor durante la jornada de hoy
El espacio debajo del comedor puede convertirse en un sector práctico y ordenado con estas ideas de organización para aprovechar cada centímetro.
Esta es una gran oportunidad para poder dejar de lado al tradicional negro y darle oportunidad a un nuevo tono.
Estas tres cremas corporales ayudan a hidratar la piel seca y dejan un aroma agradable y duradero, ideal para complementar la rutina de cuidado personal.
¡Se viene un nuevo integrante! Tío Pepe repartió las tareas del día y también habló del próximo potrillo
Estas propuestas combinan decoración, almacenamiento y organización
La tendencia del Clean Look se luce incluso en las uñas, así que hoy te presentamos algunos de los acabados y diseños que te pueden ayudar a lucir manos bellas
Identifican a Francisco Javier ‘N’ como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en la UAEM; esto y otros impactantes casos explicados Con Peras y Manzanas.
El especialista en ortopedia Salvador Garnica explicó la diferencia entre lumbalgia y dolor de ciática y compartió ejercicios prácticos para prevenir estos dolores.
Adrián Marcelo rompió el silencio y, además de hablar del polémico comportamiento de Gala Montes en redes sociales, reveló que han estado en contacto cercano.
Lupillo Rivera, quien recientemente habría terminado su compromiso con Taina Pimentel, fue captado en el aeropuerto con una misteriosa joven. Aquí las imágenes.
¿Le creyeron al ‘Cazafantasmas’? Los granjeros hablaron de su versión sobre Adame
La industria musical se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento del primer ganador en la historia de “La Voz”.
Ninel Conde aseguró que su equipo legal habría tomado acciones legales contra José Manuel Figueroa por supuesta violencia y explicó por qué tardó en hablar.
Pascal confirmó lo que Fernando ya había notado sobre su convivencia con ‘El Bicolor’.
Si quieres darle mayor luminosidad a tu mirada, estas tres sombras pueden convertirse en tus mejores aliadas para crear diferentes estilos de maquillaje.
Guía de perfilado de labios. 3 diseños de maquillaje en tendencia para aumentar volumen y definición.
La forma de delinear los ojos puede cambiar por completo la mirada. Con estas tres propuestas puedes incorporar un estilo inspirado en la belleza coreana.