  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Jenna Ortega, la protagonista de "Merlina", ¿es de Sinaloa?

Jenna Ortega se ha hecho aún más famosa luego de darle vida a Merlina Addams... Pero, ¿es verdad que es sinaloense? Te contamos.

Por: Tv Azteca

Wednesday Netflix.jpg
Wednesday Netflix (19).jpg
Wednesday Netflix (18).jpg
Wednesday Netflix (15).jpg
Wednesday Netflix (17).jpg
Wednesday Netflix (16).jpg
Wednesday Netflix (14).jpg
Wednesday Netflix (13).jpg
Wednesday Netflix (12).jpg
Wednesday Netflix (11).jpg
Wednesday Netflix (9).jpg
Wednesday Netflix (10).jpg
Wednesday Netflix (8).jpg
Wednesday Netflix (7).jpg
Wednesday Netflix (6).jpg
Wednesday Netflix (5).jpg
Wednesday Netflix (3).jpg
Wednesday Netflix (4).jpg
Wednesday Netflix (2).jpg
jenna y sus amigos.jpg
jenna saludos.jpg
Jenna y su serie.jpg
jenna selfie.jpg
Jenna saludando.jpg
Jenna premier.jpg
jenna de perfil.jpg
jenna con vestido rojo.jpg
jenna de negro.jpg
jenna con gorra.jpg
jenna con fleco.jpg
/
Wednesday Netflix.jpg
Wednesday Netflix (19).jpg
Wednesday Netflix (18).jpg
Wednesday Netflix (15).jpg
Wednesday Netflix (17).jpg
Wednesday Netflix (16).jpg
Wednesday Netflix (14).jpg
Wednesday Netflix (13).jpg
Wednesday Netflix (12).jpg
Wednesday Netflix (11).jpg
Wednesday Netflix (9).jpg
Wednesday Netflix (10).jpg
Wednesday Netflix (8).jpg
Wednesday Netflix (7).jpg
Wednesday Netflix (6).jpg
Wednesday Netflix (5).jpg
Wednesday Netflix (3).jpg
Wednesday Netflix (4).jpg
Wednesday Netflix (2).jpg
jenna y sus amigos.jpg
jenna saludos.jpg
Jenna y su serie.jpg
jenna selfie.jpg
Jenna saludando.jpg
Jenna premier.jpg
jenna de perfil.jpg
jenna con vestido rojo.jpg
jenna de negro.jpg
jenna con gorra.jpg
jenna con fleco.jpg
Wednesday Netflix.jpg
Wednesday Netflix (19).jpg
Wednesday Netflix (18).jpg
Wednesday Netflix (15).jpg
Wednesday Netflix (17).jpg
Wednesday Netflix (16).jpg
Wednesday Netflix (14).jpg
Wednesday Netflix (13).jpg
Wednesday Netflix (12).jpg
Wednesday Netflix (11).jpg
Wednesday Netflix (9).jpg
Wednesday Netflix (10).jpg
Wednesday Netflix (8).jpg
Wednesday Netflix (7).jpg
Wednesday Netflix (6).jpg
Wednesday Netflix (5).jpg
Wednesday Netflix (3).jpg
Wednesday Netflix (4).jpg
Wednesday Netflix (2).jpg
jenna y sus amigos.jpg
jenna saludos.jpg
Jenna y su serie.jpg
jenna selfie.jpg
Jenna saludando.jpg
Jenna premier.jpg
jenna de perfil.jpg
jenna con vestido rojo.jpg
jenna de negro.jpg
jenna con gorra.jpg
jenna con fleco.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado