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FOTOS | José Manuel Figueroa "le echó el ojo" a Ángela Aguilar.

El cantante de Regional Mexicano desea algún día poder producir algo con la hija de Pepe Aguilar: “Sería fenomenal”.

Por: TV Azteca

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Ángela Aguilar en sesión de fotos..jpg
José Manuel Figueroa cantando..jpg
Ángela Aguilar en su casa de México..jpg
José Manuel Figueroa con camisa de cuadros..jpg
Ángela Aguilar feliz e ilusionada..jpg
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Ángela Aguilar cantando a todo pulmón..jpg
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