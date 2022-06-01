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FOTOS | ¿Por qué cancelaron a Mario Bautista de los conciertos de Justin Bieber?

Mario Bautista sería el artista que abriría los conciertos de Justin Bieber en Ciudad de México, ¡y lo cancelaron horas antes!

Por: TV Azteca

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