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FOTOS | Lele Pons y Kimberly Loaiza, ¡acusadas de plagio por su canción!

Una joven artista española aseguró que ella ya tenía varios meses trabajando en un proyecto que se llamaba de la misma forma “Piketona”.

Por: TV Azteca

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