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FOTOS | Las Kardashian lanzan gomitas para un buen olor y sabor de la zona íntima femenina.

Kourtney Kardashian fue duramente criticada por lanzar una línea de gomitas que “le dan un mejor sabor y olor a la zona íntima de la mujer”.

Por: Tv Azteca

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