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FOTOS | Kristal Silva es parte de las "Reinas de Corazones"

La presentadora de televisión deleitará a sus fans con su voz en la agrupación conformada por grandes artistas. Te contamos sobre el encontronazo.

Por: Maribel Velázquez

Kristal selfie 2.jpg
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