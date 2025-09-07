“Yo he estado en los más miserables": Alfredo Adame agradece la invitación a ser parte de La Granja VIP México, un reality diferente

¡Atención granjeras y granjeros! Ya se ha confirmado a la primera celebridad que formará parte de La Granja VIP México será el mismísimo Alfredo Adame, una de las personalidades más picantes que ha dado el entretenimiento mexicano y al igual que tú, no podemos con la emoción de lo que este proyecto será.

Las señales de TV Azteca serán invadidas por Alfredo Adame, quien llegará más desatado que nunca, quien ya ha declarado que él será quien gane esta edición de La Granja VIP México, el reality que vendrá a cambiarlo todo, ¡TODO!.

En exclusiva, Adame dejó ver su emoción por formar parte de este gran proyecto que reunirá lo mejor de lo mejor de la televisión mexicana, donde también agradeció esta invitación luego de asegurar que él ha estado en los realitys más miserables, destacando las virtudes y dinamismo de esta próxima entrega que dejará a todo el país pegados a la pantalla.

Por estos motivos Alfredo Adame formará parte de La Granja VIP México:

Nuestra primera celebridad revelada tendrá la oportunidad de demostrar sus talentos y destrezas dentro de este reality que exigirá lo mejor de cada celebridad pues lo que está por venir llevará al límite a nuestras celebridades favoritas.

Más allá de los talentos de nuestros granjeros, también podremos ver sus valores y una parte más íntima de estos, pues por varias semanas estarán conviviendo diariamente enfrentando diversas pruebas de la vida en el campo, donde solamente habrá una figura ganadora.

Sin duda alguna La Granja VIP México sacará el lado más animal de Alfredo, quien en estos primeros momentos se ha dejado ver inspirado, confiado y sobre todo entusiasmado de ser el granjero vencedor aplicando la “Ley de Adame” y aseguró que no se va a dejar de nadie.

¿Cuándo inicia este gran reality?

La Granja VIP México, el programa que estará bajo la conducción de Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza llegará a romper la televisión mexicana este próximo 12 de octubre, con un formato que cambiará la forma de ver la televisión mexicana.