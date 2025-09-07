Es OFICIAL: Alfredo Adame es el primer participante de la Granja VIP México 2025

Se ha confirmado que la gran personalidad del entretenimiento mexicano, Alfredo Adame estará dentro de La Granja VIP México, siendo el primer talento confirmado tras varias semanas de rumores y especulaciones respecto a este increíble proyecto.

Este sábado, durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana vs Japón por Azteca 7 se reveló de manera exclusiva que dicha celebridad será parte del reality show que seguramente te atrapará y te llevará a la “tranquila” vida de campo este próximo domingo 12 de octubre.

¿Quién es Alfredo Adame?

Si usas internet, lo más probable es que ya te hayas topado con sus divertidos videos, mismos que le han dado millones de seguidores por su espontaneidad y elocuencia, manteniéndolo hoy más que nunca como una de las personalidades más vigentes del espectáculo y las redes, por lo que su participación en La Granja VIP será de lo mejor.

Antes de haberse dedicado al mundo del entretenimiento, Alfredo Adame Von Knoop, (cual es su nombre completo), estudió aviación comercial e incluso fue piloto por varios años, profesión donde ya se destacaba mostrando su gran destreza y capacidad.

Nuestro talento ha participado en proyectos de cine, televisión e incluso teatro, donde por décadas ha destacado gracias a su talento para la actuación, aunque con el paso de los años, su personalidad le han hecho un lugar en el corazón del público latino y sobre todo el mexicano.

Cabe mencionar que Adame fue coronado como “Rey de la Jungla” al ganar el reality show de TV Azteca “Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!” en el año 2022 y dos años más tarde tuvo una gran participación en “Abandonados: Asia, la ruta del dragón”.

¿Quiénes estarán dentro de La Granja VIP 2025?

Este divertido formato en colaboración con Fremantle, cada vez nos ha compartido más detalles tomando más sabor, pues el anuncio de la conducción de Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza despertaron de forma inmediata la atención de los televidentes mexicanos.

De igual modo, en los últimos días se han presentado a nuestro picante equipo de críticos, el cuál está conformado por Lola Cortés, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero, quienes estarán al tanto de cada detalle que pase en La Granja VIP 2025.

