A qué hora abren las VOTACIONES para salvar a tu nominado favorito de La Granja VIP y que no lo eliminen en la SEMIFINAL

Tal vez para muchos no vaya a haber una eliminación más dolorosa en La Granja VIP que aquella programada para la semifinal. Tú como público tienes el poder de evitar que tu granjero favorito termine en esa posición, a continuación te decimos a partir de qué hora abren las votaciones y cómo participar.

A qué hora inician las votaciones para salvar a tu nominado favorito de La Granja VIP hoy, 10 de diciembre

Durante el Programa En Vivo de este miércoles 10 de diciembre, Adal Ramones dará el aviso de que comienzan las votaciones para salvar a los nominados de la semana 9. Esto ocurrirá después de La Asamblea, el proceso de nominación cara a cara.

Recuerda que el Programa En Vivo se lleva a cabo de 9:00 P.M. a 10:30 P.M., de lunes a viernes; puedes verlo por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial o en la app TV Azteca En Vivo. Además de no perderte el momento en que arranquen las votaciones,

Como sabes, la lista de nominados que quede esta noche no es la definitiva; todavía faltan las dinámicas de La Salvación y La Traición. Con más razón, todo puede cambiar en estos días previos a la semifinal.

Si apoyas a un nominado desde que comienzan las votaciones, le das más oportunidades de permanecer en la competencia. Sin embargo, si tu favorito queda nominado después del miércoles, todavía puedes cambiar completamente los resultados porque todo depende del fandom.

Cómo votar por tu nominado favorito de La Granja VIP

Desde este miércoles y hasta La Gala de Eliminación del domingo, puedes dar 10 votos diarios al nominado que prefieras o repartirlos entre varios; si contestas las preguntas de una breve encuesta, obtienes 10 votos extra.

Para votar puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo.

Cuántos nominados llegarán a la semifinal de La Granja VIP

En semanas anteriores, a la lista definitiva de nominados llegaban entre 3 y 4 granjeros, pero llegó a haber hasta 5. Para la semifinal, todavía no se anuncia cuántos nominados habrá pues en los próximos días se vivirán diversas sorpresas; casi todos corren riesgo, pues solo quedan 7 granjeros en la competencia y de ellos solo uno tiene inmunidad, Alfredo Adame.

No te pierdas el Programa En Vivo para enterarte de todo.

