¡Con antro y todo! Alfredo Adame coordina los detalles de la pastorela de La Granja VIP

La pastorela de La Granja VIP dio lugar a una divertida lluvia de ideas entre todos los granjeros que, coordinados por el capataz Alfredo Adame, se pusieron de acuerdo en algunos detalles de la curiosa trama y los personajes para esta dinámica... ¡todos van a participar, hasta la vaca Jacinta !

¿Qué ideas interesantes hubo para la pastorela de La Granja VIP?

Aunque las celebridades ya recibieron algunas instrucciones sobre cómo debe ser su personaje para la pastorela de La Granja VIP, aún quedaban pendientes varios aspectos de la trama que fueron afinados la tarde de este martes poco antes de a Gala de Nominación... ¡todo apunta a que la actividad navideña tendrá de todo!

Además de los elementos típicos de una pastorela mexicana como el diablo, un ángel, la estrella de Belén y pastores con personalidades bien definidas -como el miedoso y la chica que confía en todos-, la historia de La Granja VIP contará también con la participación especial de los animalitos y... ¡un antro! como parte de los engaños del diablo para despistar a los caminantes rumbo a Belén.

"Cada quien vaya pensando sus diálogos: qué va a decir primero y cómo se va a pelear con el diablo", explicó Adame, quien apoyó la idea de que, en lugar de llegar a Belén, los pastores lleguen a un antro llamado "Bel-Én"... ¡ el "Golden boy" , quien por cierto interpretará al ángel, podría sorprendernos como el DJ en una celebración de la Navidad con toque diferente!

"En realidad son 4 puntos importantes: el comienzo con ustedes como los pastores, yo los guío, ustedes se encuentran, luego es el diablo que se aparece, luego soy yo de me empiezo a distraer, nos confundimos, llegamos al antro, luego llega el ángel y todos celebramos la Navidad", resumió Kim Shantal.

¿Qué opinas, la pastorela de La Granja VIP quedará divertida con este divertido giro en su trama? ¡Quédate atento a las transmisiones 24/7 para ver todos los ensayos navideños de las celebridades!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: