Después de La Asamblea de hoy, 25 de noviembre, se han definido a los 4 NOMINADOS, quienes están en riesgo de la eliminación el domingo en La Gala de La Granja VIP. Ahora las votaciones se abren para que el público pueda salvar a sus preferidos, por lo que los votos serán claves para obtener la permanencia.

No dejes pasar la oportunidad, para ello da clic aquí para que seas enviado al portal oficial, en el que se mostrarán a los Nominados. Ya sea que dejes tus 10 votos en un solo Granjero o los dividas en varios.

Si deseas hacerlo desde tu app de “TV Azteca en Vivo”, es posible, solamente debes darle a la opción de “¡Vota por tu Granjero Favorito!" para ser enviado al portal correspondiente.

¿Cómo puedo obtener más oportunidades de votos?

En tu poder tendrás un total de 10 votos disponibles, pero puedes conseguir más votos y oportunidades de ayudar a tu Granjero favorito en La Granja VIP.

Una vez que termines de seleccionar a quién de los 4 Nominados dejar tus puntos, deberás iniciar sesión. Al registrar un correo, tendrás más votos disponibles.

Si ya te encuentras registrado, solamente deberás cumplir ciertas misiones, ya sea viendo un video o realizando una pequeña encuesta para tener disponibles más votos. Recuerda que la Lista de Nominados de La Asamblea aún puede cambiar, ya que todavía falta el Juego de Salvación y La Traición.

¿Cuándo se define la Tabla de Nominados?

Aunque hoy después de La Asamblea, la lista ya cuenta con 4 Nominados, es una realidad que los nombres podrían cambiar en los siguientes días.

El Viernes de Traición, un Granjero se encargará de sacar a alguien de la Tabla de Nominados y meterá a otro Granjero que se creía salvado, para finalmente definir a los que estarán en riesgo total de eliminación en La Granja VIP.