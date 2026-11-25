El Equipo Rosa dio todo para posicionarse en la clasificatoria del Huevo Dorado, aún así faltaba hacer el circuito individual. Después de un intenso encuentro, en La Asamblea del miércoles 25 de noviembre se anunció que Manelyk ganó el gran beneficio, otorgándole el poder de sacar a un Granjero y meter a otro Granjero en la semana 12, causando importantes cambios en la Nominación de hoy.

¿Quién ganó el Huevo Dorado en La Granja VIP?

La última Granjera en obtener el poder del Huevo Dorado fue Daniela “Bebeshita” antes de ser eliminada en La Gala del domingo. En la semana 11, tuvo el poder de posicionar a otro Granjero en la Tabla de Nominados, tomando la decisión de colocar a Kunno, poniéndolo en riesgo de eliminación.

Sin embargo, todo cambio cuando en el Viernes de Traición, Ivonne Montero al tener poder sobre la última decisión, logrando sacar a Kunno de la Nominación. Recordemos que semana a semana los beneficios van cambiando, por lo que se desconoce qué poder tendrá el Granjero, es hasta La Asamblea en la que se anuncia.

¿Quiénes siguen en La Granja VIP?

De los 21 Granjeros que estuvieron en el reality, ahora en la semana 12 solamente quedan 7 Granjeros que son los siguientes:

Ivonne Montero

Kevyn “Bicolor” Contreras

Niurka Marcos

Julio Camejo

Mario “Mono” Osuna

Manelyk

Kunno

¿Dónde ver el 24/7 de La Granja VIP?

Además de ver La Gala de La Granja VIP, no te pierdas el 24/7, en el que puedes enterarte de todos los chismes que ocurren en el reality y las estrategias que se van formando entre ellos, en especial cuando varios Granjeros ya han sido eliminados.

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