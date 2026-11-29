Es oficial, este domingo 29 de noviembre se llevará a cabo la doecava Gala de Eliminación de La Granja VIP en dónde conoceremos qué Granjero o Granjera sale de la competencia y no permanece más semanas en el reality, es por eso que en esta ocasión te presentamos la cobertura de la Gala de forma gratis y en vivo para que disfrutes minuto a minuto todo lo que pasará durante esta noche; quién queda fuera y todas las sorpresas que se presenten en la noche.

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¿Quiénes están en riesgo de quedar fuera de La Granja VIP, hoy 29 de noviembre?

La Tabla de Nominación, hasta este domingo 29 de noviembre de 2026 está integrada por Mario “Mono” Osuna, Manelyk e Ivonne Montero. Por ahora el equipo de “La Resistencia” tiene a dos de sus integrantes en posición de riesgo mientras que “Los Disfuncionales”, solo a una, quién es Ivonne Montero.

La Granja VIP: Pasos para VOTAR y salvar a tu Granjero favorito este domingo 29 de noviembre

El proceso para votar consiste en ingresar a nuestro sitio web de Azteca UNO DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados en riesgo. Tendrás 10 votos para repartir, aunque estos los puedes duplicar. Por otro lado, para votar de forma directa solo deberás DAR CLICK AQUÍ.