¿Pascal en peligro? Los Granjeros explican por qué podría ser el quinto ELIMINADO de La Granja VIP

Pascal Nadaud es uno de los cinco participantes en riesgo de esta quinta semana de La Granja VIP Segunda Temporada. El atleta fue el más votado por el público para participar del Duelo de Nominación y, si bien es cierto que ganó la dinámica sobre Ivonne Montero, se sumó a la tabla por decisión de Natalia Alcocer.

La Vikinga utilizó el beneficio extra del Huevo Dorado, el cual consistía en enviar a un Granjero a la tabla de nominación del día domingo de forma directa. La actriz escogió a Pascal, por lo que no pudo participar de La Salvación ni tampoco puede ser salvado por Ivonne en La Traición debido a las reglas del beneficio que recibió Natalia.

Granjeros explican por qué Pascal podría ser el quinto eliminado

En una charla entre Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor” y Mario “Mono” Osuna, debatieron sobre quiénes son los participantes que están en riesgo en esta quinta semana. El comediante comentó que Pascal cuenta con el apoyo del fandom del grupo de Manelyk al ser el único integrante de dicha alianza que está presente en la tabla de nominados.

Sin embargo, los otros dos Granjeros no estuvieron de acuerdo. “Pascal puede traer nuestro fandom, el de Mane y todo, pero si hay gente que de verdad le aburre Pascal, no van a votar por él”, expresó Mono Osuna, pese a ser un compañero cercano al atleta y exparticipante de Exatlón México.

Bicolor replicó y le preguntó: “¿Tú crees que aburra”?, a lo que el exfutbolista contestó: “La gente no lo hubiera puesto (en el duelo)”. Camejo se sumó a la conversación y expresó: “El tema es que Pascal es muy recto, muy ético, muy centrado”, y rápdiamente fue interrumpido por Mono Osuna diciendo que es aburrido, conclusión que sacó por su personalidad dentro de La Granja VIP.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la quinta semana?

Tras la victoria de Ivonne Montero en La Salvación, los participantes que permanecen en la tabla de nominados son Pascal Nadaud, Natalia Alcocer, Pimpinela Escarlata, Julio Camejo y Kevyn Contreras “Bicolor”. Este último se sumó por una sanción, por lo que también necesita el apoyo del público para continuar en la competencia.

Sin embargo, la lista todavía puede sufrir modificaciones durante La Traición. Ivonne tiene el beneficio de salvar a uno de sus compañeros, mientras que Azalia Ojeda decidirá quién ocupará ese lugar en la tabla tras comprar dicho poder por 10 mil pesos del presupuesto grupal.

En el caso de Pascal, su nominación no puede cambiar por el beneficio que utilizó Natalia sobre él. El atleta deberá afrontar la quinta Gala de Eliminación, programada para el domingo 11 de octubre, y esperar que los votos de los aficionados le permitan seguir dentro de La Granja VIP.