Pascal se CONFIESA en La Granja VIP: “Me cuesta perdonar a mis papás”. ¿Qué le hicieron?

Una pregunta sobre las segundas oportunidades llevó a Pascal Nadaud a compartir un aspecto muy personal de su vida durante una cena en La Granja VIP. Cuando le preguntaron si acostumbraba dar nuevas chances a quienes lo habían lastimado, el granjero respondió que no y reconoció que incluso le cuesta perdonar a sus propios padres. Su declaración tiene un antecedente que el atleta ya había compartido públicamente: una infancia marcada por el abandono y experiencias dolorosas que relató años atrás en una entrevista.

Aunque durante la conversación no profundizó en los motivos de su respuesta, Pascal ya había hablado sobre la relación con su mamá y su papá en marzo de 2021, cuando reveló algunos de los episodios más difíciles de su historia personal. En aquella ocasión, explicó cómo vivió la separación de sus padres, su traslado de Francia a México y las circunstancias que enfrentó durante su niñez.

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¿Qué pasó entre Pascal Nadaud y sus padres?

En una entrevista concedida a Ventaneando el 3 de marzo de 2021, el exintegrante de Exatlón México relató que pasó parte de su infancia en Francia, país de origen de su padre. Sin embargo, después de la separación de sus progenitores, regresó a México y quedó al cuidado de su abuela materna y la pareja de ella, en Manzanillo, Colima.

Durante ese periodo, según su propio testimonio, sufrió abuso sexual por parte de la pareja de su abuela entre los seis y los diez años. Pascal explicó que tardó mucho tiempo en contar lo ocurrido y que, cuando finalmente pudo hablar, algunas personas de su familia no le creyeron.

También cuestionó la ausencia de sus padres durante aquella etapa. En particular, responsabilizó a su madre por haberlo dejado al cuidado de personas con las que no estaba protegido.

“Ella no me defendía, a mi papá no le importaba, me dejaron a la deriva”, expresó durante la entrevista, en la que reconoció que todavía no había logrado sanar lo sucedido.

La relación con su madre también estuvo atravesada por otros desacuerdos. Pascal contó que continuaba apoyándola económicamente, pese a las dificultades entre ambos. Además, afirmó que ella le había exigido una parte de sus ingresos después de su participación en Exatlón México.

Respecto a su padre, relató que viajó a Francia para buscarlo, pero que el encuentro no permitió reconstruir el vínculo. Según su testimonio de entonces, decidió alejarse nuevamente.