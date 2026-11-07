Bebeshita le reclama a Natalia Alcocer por su interpretación: “No fuiste respetuosa”

Daniela Alexis “Bebeshita” le reclamó a Natalia Alcocer por la manera en que la interpretó durante el cambio de roles de La Granja VIP. Mientras su compañera defendía su participación en la actividad, la granjera intervino para expresar que consideraba ofensivo lo que había hecho al representarla.

¿Qué le reclamó Bebeshita a Natalia Alcocer en La Granja VIP?

El tema surgió cuando Kristal Silva, co conductora del reality, retomó la experiencia de Natalia durante la dinámica. Silva señaló que había tenido poco tiempo para asumir el papel de Bebeshita y le preguntó si se había sentido mal al respecto. También le dio oportunidad de compartir algún comentario sobre su interpretación.

Alcocer respondió que había aprovechado el tiempo disponible y explicó que tenía referencias para representar a su compañera. Al hablar de ello, mencionó que había seguido de cerca la relación de Daniela con Kevyn Bicolor, integrante de Los Disfuncionales.

“Lo di todo. En el poquito tiempo lo di todo. La verdad es que tengo bastante contenido”, expresó Natalia. Después, sostuvo que no se arrepentía y explicó cómo entendía el ejercicio: “Como se dijo, esto era comedia, era potenciar”.

Bebeshita intervino para rechazar esa descripción. “No, eso no era comedia. Eso fue ofensivo, grosero”, le respondió. Su señalamiento se dirigió a la forma en que Alcocer había desarrollado el personaje durante el cambio de roles.

Natalia Alcocer defiende su participación en el cambio de roles

Tras escuchar el reclamo, Natalia contestó: “Si ella lo siente ofensivo y grosero, pues que lo deje de hacer”. Ambas continuaron intercambiando comentarios sobre lo sucedido y sobre el respeto durante la actividad.

Por su parte, Bebeshita insistió en su inconformidad. “Todo el día, toda la noche me ofendiste”, afirmó frente a su compañera. Alcocer le dijo: “Tú no eres ni educada ni respetuosa. Entonces, no me interesa, la verdad”.