La Bebeshita: en fotos el antes y después de Daniela Alexis en la televisión

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, es una de las personalidades que más ha llamado la atención por su evolución física desde que comenzó su carrera en la televisión mexicana. Su primera aparición en la pantalla ocurrió en 2016, cuando participó en el programa Enamorándonos, de TV Azteca, donde rápidamente conquistó al público con su personalidad, carisma y peculiar manera de llamar “bebesitos” a los hombres. A casi una década de aquel debut, su imagen ha cambiado considerablemente. Desde sus primeros años con cabello oscuro y facciones más naturales hasta su actual estilo con melena rubia platinada, la participante de La Granja VIP ha experimentado diferentes transformaciones de imagen y procedimientos estéticos que ella misma ha compartido públicamente.

Así ha cambiado La Bebeshita desde sus primeros años en televisión

La trayectoria de Daniela Alexis también ha estado acompañada de una evolución en su estilo personal. Sus fotografías de distintas etapas permiten observar cómo ha cambiado su apariencia desde que comenzó a ganar popularidad en los programas de entretenimiento.

Su debut en Enamorándonos durante 2016. Cuando apareció por primera vez en Enamorándonos, La Bebeshita tenía el cabello oscuro, un maquillaje diferente al que utiliza actualmente y una imagen mucho más juvenil. Durante esa etapa comenzó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos del programa, donde protagonizó distintas historias y momentos que la llevaron a ganar popularidad. También fue entonces cuando recibió su primera intervención estética: una bichectomía que, según se ha contado, fue un regalo de la producción. Su transformación mientras crecía en la televisión. Conforme avanzó su carrera, Daniela Alexis comenzó a participar en otros proyectos televisivos, entre ellos El Club de Eva, Venga la Alegría fin de semana, MasterChef Celebrity y MasterChef Junior. Su presencia en diferentes formatos también estuvo acompañada de cambios en su maquillaje, peinados y vestuario. Poco a poco, su imagen adquirió un estilo más producido y llamativo, con el que comenzó a experimentar distintas tendencias de belleza. El cabello rubio platinado se convirtió en uno de sus sellos. Uno de los cambios más reconocibles de La Bebeshita fue dejar atrás el cabello oscuro para apostar por tonos rubios, hasta llegar al platinado que ha caracterizado varias de sus apariciones recientes. Su estilo también se ha vuelto más atrevido, con maquillajes definidos, peinados elaborados y vestuarios que resaltan su personalidad. Después de participar en otros realities y programas de televisión, llegó a La Granja VIP, donde el público pudo verla nuevamente en una faceta distinta.

Bebeshita antes y después La Bebeshita: en fotos el antes y después de Daniela Alexis en la televisión (Pinterest)

¿Qué cirugías estéticas se ha realizado La Bebeshita?

Además de los cambios de imagen, Daniela Alexis ha hablado abiertamente sobre algunos procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años. Sus declaraciones han permitido conocer parte de las transformaciones que ha experimentado, aunque no todos los cambios de su apariencia necesariamente corresponden a una cirugía.

Entre los procedimientos que ha mencionado se encuentran las liposucciones con lipotransferencia, mediante las cuales se modifica el contorno corporal y se transfiere grasa a zonas como los glúteos y las caderas. También ha hablado de intervenciones de aumento de busto, así como de posteriores procedimientos relacionados con el retiro o cambio de implantes.

La Bebeshita La Bebeshita: en fotos el antes y después de Daniela Alexis en la televisión (Pinterest)

A estos cambios se suman la rinoplastia, la reducción de papada y la bichectomía, además de tratamientos estéticos no quirúrgicos como la aplicación de bótox y ácido hialurónico. Así, la evolución de La Bebeshita no solamente se refleja en sus diferentes looks, sino también en las modificaciones estéticas que ha compartido con sus seguidores