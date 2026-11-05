Este fue el Granjero sepultado, esto se dijeron al echar tierra el jueves de Salvación

Este jueves de Salvación fue muy diferente. Por tratarse de la semana de la suerte y el azar hubo cambios. Por un lado los nominados tuvieron la oportunidad de participar en la dinámica de echar tierra y algunos pudieron elegir a dos de los Granjeros en riesgo.

Al final fue Natalia Alcocer la Granjera enterrada quien no tuvo la oportunidad de pelear por la Salvación y quedó nominada hasta el domingo a menos que sea salvada el viernes de Traición.

Cabe decir que en esta ocasión los únicos que pudieron recibir tierra fueron Natalia Alcocer, la Bebeshita y Julio Camejo, aunque había dos nominados más. La razón es que Mario Mono Osuna fue elegido por Natalia para quedar en la Tabla hasta el próximo domingo mientras que Ivonne Montero ganó el Pozo de los deseos.

Uno a uno, así echaron tierra cada uno de los Granjeros

Antes de poder competir en el juego de Salvación, esto fue lo que sucedió con cada uno de los Granjeros en la dinámica de echar tierra.

Ivonne Montero pudo echar tierra a dos Granjeros . La primera fue a la Bebeshita , le dijo que le cae bien, pero que le parece que nadie tiene la calidad moral de juzgar la personalidad de los demás y le pidió respeto. A Julio Camejo le dijo que simplemente le echó tierra porque no tenía otra opción.

pudo echar tierra a dos . La primera fue a la , le dijo que le cae bien, pero que le parece que nadie tiene la calidad moral de juzgar la personalidad de los demás y le pidió respeto. A le dijo que simplemente le echó tierra porque no tenía otra opción. Bebeshita pudo echar tierra a dos Granjeros . Le dijo a Natalia que lo hacía por las indirectas que ha lanzado sobre su cuerpo y le aclaró que a ella le encanta ser “nalgona” y que si le causa alguna inseguridad o envidia es su problema. A Julio Camejo le dijo que se la pasa muy bien con él, pero que ha sido grosero con ella cuando su equipo está perdiendo y le pidió que no sea doble cara.

pudo echar tierra a dos . Le dijo a que lo hacía por las indirectas que ha lanzado sobre su cuerpo y le aclaró que a ella le encanta ser “nalgona” y que si le causa alguna inseguridad o envidia es su problema. A le dijo que se la pasa muy bien con él, pero que ha sido grosero con ella cuando su equipo está perdiendo y le pidió que no sea doble cara. Julio Camejo pudo echar tierra a dos Granjeros. Le dijo mentirosa a la Bebeshita porque afirmó que Kevyn le había asegurado que la salvarían. A Natalia Alcocer no le dio razones, simplemente es lo que tenía que hacer porque tenía dos sobres de tierra.

Jueves de Salvación