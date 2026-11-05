Este fue el Granjero sepultado, esto se dijeron al echar tierra el jueves de Salvación

Este jueves de Salvación fue muy diferente. Por tratarse de la semana de la suerte y el azar hubo cambios. Por un lado los nominados tuvieron la oportunidad de participar en la dinámica de echar tierra y algunos pudieron elegir a dos de los Granjeros en riesgo.
Al final fue Natalia Alcocer la Granjera enterrada quien no tuvo la oportunidad de pelear por la Salvación y quedó nominada hasta el domingo a menos que sea salvada el viernes de Traición.
Cabe decir que en esta ocasión los únicos que pudieron recibir tierra fueron Natalia Alcocer, la Bebeshita y Julio Camejo, aunque había dos nominados más. La razón es que Mario Mono Osuna fue elegido por Natalia para quedar en la Tabla hasta el próximo domingo mientras que Ivonne Montero ganó el Pozo de los deseos.
Uno a uno, así echaron tierra cada uno de los Granjeros
Antes de poder competir en el juego de Salvación, esto fue lo que sucedió con cada uno de los Granjeros en la dinámica de echar tierra.
- Ivonne Montero pudo echar tierra a dos Granjeros. La primera fue a la Bebeshita, le dijo que le cae bien, pero que le parece que nadie tiene la calidad moral de juzgar la personalidad de los demás y le pidió respeto. A Julio Camejo le dijo que simplemente le echó tierra porque no tenía otra opción.
- Bebeshita pudo echar tierra a dos Granjeros. Le dijo a Natalia que lo hacía por las indirectas que ha lanzado sobre su cuerpo y le aclaró que a ella le encanta ser “nalgona” y que si le causa alguna inseguridad o envidia es su problema. A Julio Camejo le dijo que se la pasa muy bien con él, pero que ha sido grosero con ella cuando su equipo está perdiendo y le pidió que no sea doble cara.
- Julio Camejo pudo echar tierra a dos Granjeros. Le dijo mentirosa a la Bebeshita porque afirmó que Kevyn le había asegurado que la salvarían. A Natalia Alcocer no le dio razones, simplemente es lo que tenía que hacer porque tenía dos sobres de tierra.
- Natalia Alcocer pudo echar tierra a dos Granjeros. A Julio le dijo gracias por tu locura, por ser tan necio, por cantar todo el día, aunque aceptó que a veces la saca de quicio. A la Bebeshita le dijo que está tremendamente enojada con ella misma por la manera en la que se ha expuesto a lo largo del reality aunque, afirmó, tiene un buen corazón.
- Kunno pudo echar tierra a dos Granjeros. A Natalia Alcocer le pidió disculpas por el comentario que le hizo antes, pero advirtió que por ser de diferentes equipos seguirán confrontándose. A Julio Camejo le dijo que era por ser del otro equipo y quería que su amiga la Bebeshita tuviera posibilidad de salir de la Tabla de Nominados.
- Fernando Lozada solo echó tierra a Natalia Alcocer, le dijo que estuvo complicado porque inicialmente había pensado en ir en contra de la Bebeshita.
- Niurka solo echó tierra a Natalia y le dijo que aprendió algo más allá del juego, de lo visceral y lo manipulador y que no le gusta el abuso.
- Manelyk solo pudo echar tierra a Natalia Alcocer, le dijo que su equipo la puso ahí y que le gustaría que llegara a la Tabla de Nominados.
- Kevyn Contreras Bicolor echó tierra a dos Granjeros. A Julio Camejo le dijo que lo quiere y está agradecido con él. A la Bebeshita le dijo que buscó la oportunidad de hablar, pero no lo escucha y confía en que no se irá.
- Mono Osuna solo pudo echar tierra a Natalia Alcocer, le dijo que quiere que se vaya con él a la Tabla de Nominados el domingo para ver a quién apoya el público.
- Rafael Mercadante echó tierra a dos Granjeros. A Julio Camejo le dijo que entiende que es un juego. A la Bebeshita le dijo que es un excelente ser humano pero que era por estrategia y terminó diciéndole “no te sientas mal por amar, es el sentimiento más bello y nadie lo juzga”.