Natalia Alcocer, dura con Bebeshita en La Granja VIP: “Nadie quiere salir contigo. Quiérete”

Natalia Alcocer lanzó varios señalamientos contra Daniela Alexis “Bebeshita” durante la ceremonia de Échale tierra en La Granja VIP. Al tomar la palabra frente a su compañera, cuestionó cómo se ha expuesto durante la competencia y pronunció una de sus frases más duras: “Nadie, nadie quiere salir contigo”.

¿Qué le dijo Natalia Alcocer a Bebeshita en La Granja VIP?

La intervención ocurrió durante el jueves de La Salvación, en una jornada que permitió, por primera vez, que los nominados también participaran en la dinámica de echar tierra. Además, tuvieron que elegir una zanahoria para conocer si podrían repartir uno o dos costales entre sus compañeros.

Cuando llegó su turno de dirigirse a Bebeshita, Natalia sostuvo: “Estás tremendamente enojada contigo por todo lo que has provocado y a todo lo que te has expuesto en este programa”. Esa fue su valoración sobre el paso de Daniela por el reality, antes de recordar una conversación que, según relató, había ocurrido al principio de la competencia.

Alcocer mencionó un intercambio entre su compañera y Manelyk González relacionado con haber dejado de seguirse en redes sociales. A partir de ese recuerdo, le pidió que tuviera consigo misma la fidelidad de la que hablaba: “Ojalá fueras así de fiel contigo. Te amaras así”.

En medio de los cuestionamientos, también reconoció una cualidad de Daniela: “Creo que tienes un muy buen corazón”. Sin embargo, continuó con sus comentarios sobre la exposición que, desde su perspectiva, ha tenido dentro de La Granja.

El intercambio también incluyó referencias al físico de Bebeshita. Previamente, Daniela había reclamado a Natalia por las indirectas que, según ella, había lanzado sobre su cuerpo, y defendió que su manera de vestir o hablar no perjudicaba a nadie.

Al responder sobre ese tema, Alcocer vinculó las operaciones de su compañera con una inconformidad personal. La intervención continuó con otra petición por parte de Alcocer: “Cúrate, mamacita, cúrate”.